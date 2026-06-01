Anunciará Ayuntamiento tercera generación del programa ‘Hecho en Nuevo Laredo’

El programa ofrece asesoría para registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), códigos de barras, etiquetado de productos y orientación fiscal con especialistas. [Agencias]

El programa ofrece asesoría para registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), códigos de barras, etiquetado de productos y orientación fiscal con especialistas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de las acciones para fortalecer el emprendimiento y generar mayores oportunidades de crecimiento económico, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo anunció la próxima apertura de la tercera generación del programa “Hecho en Nuevo Laredo”, iniciativa impulsada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal para apoyar a emprendedores locales.

A través de este programa, las y los participantes reciben capacitación, asesoría y acompañamiento para desarrollar, formalizar y fortalecer sus negocios, brindándoles herramientas que les permitan crecer y posicionarse en el mercado.

La secretaria de Desarrollo Económico, Lorena Cavazos Muñoz, destacó que durante las generaciones anteriores participaron jóvenes emprendedores, así como personas adultas interesadas en consolidar proyectos productivos y mejorar sus oportunidades económicas.

“Se les presentaron temas desde lo más básico del emprendimiento, como SAT y contabilidad general, hasta marketing, gestión de producto y eficiencia en procesos”, señaló la funcionaria.

Además de las capacitaciones, el programa ofrece asesoría para registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), códigos de barras, etiquetado de productos y orientación fiscal con especialistas.

Además, mediante el programa de cadena de suministros, las y los emprendedores tienen acercamiento con posibles clientes locales, fortaleciendo la comercialización de sus productos y servicios.

Lorena Cavazos destacó que uno de los principales objetivos es facilitar el acceso a herramientas que permitan a los negocios locales formalizarse y crecer de manera competitiva.

“Los apoyamos desde el registro de marca para protegerla por 10 años y contamos con subsidios para que el trámite pueda resultar hasta un 90 por ciento más económico”, explicó.

Con este tipo de programas, el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal de seguir impulsando el desarrollo económico, apoyar a las y los emprendedores neolaredenses y generar más oportunidades para las familias de Nuevo Laredo.

La convocatoria para formar parte de la tercera generación de “Hecho en Nuevo Laredo” será anunciada próximamente a través de las redes oficiales del Gobierno Municipal.