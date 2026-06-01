Investigan fallecimiento de hombre tras descompensarse mientras comía

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 36 años de edad fue reportado sin vida en el Hospital General-IMSS Bienestar, luego de ser trasladado en un vehículo particular tras presentar una descompensación mientras se encontraba en un domicilio de esta ciudad fronteriza.

El fallecido fue identificado como Erick “H”, quien, de acuerdo con la información recabada, comenzó a sentirse mal mientras comía, presuntamente a causa de complicaciones relacionadas con asma, padecimiento que ya presentaba.

Tras su ingreso al nosocomio, se confirmó que el masculino no contaba con signos vitales. Ante la situación, se dio aviso a las autoridades correspondientes para la intervención legal.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron al hospital, donde realizaron las diligencias correspondientes y confirmaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia.

Posteriormente, se llevó a cabo el levantamiento del cadáver para su traslado a una funeraria, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar con precisión la causa del fallecimiento.