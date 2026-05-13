Impulsa alcaldesa Carmen Lilia Canturosas infraestructura educativa en nivel básico

Se entregaron obras en planteles educativos de las colonias El Campanario, Las Torres y Palacios

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para invertir en la educación y garantizar espacios dignos para el desarrollo académico de las nuevas generaciones. [Agencias]

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para invertir en la educación y garantizar espacios dignos para el desarrollo académico de las nuevas generaciones. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa impulsando obras de infraestructura educativa que mejoran las condiciones de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, mediante una inversión total de 7 millones 668 mil 36 pesos en instituciones de distintos sectores de la ciudad, beneficiando directamente a cientos de estudiantes y personal docente.

Durante una gira de trabajo encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se entregaron obras en planteles educativos de las colonias El Campanario, Las Torres y Palacios, enfocadas en dignificar espacios escolares, fortalecer servicios básicos y brindar mayor seguridad y bienestar a la comunidad estudiantil.

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para invertir en la educación y garantizar espacios dignos para el desarrollo académico de las nuevas generaciones.

“Cada obra que realizamos en las escuelas representa una inversión directa en el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Queremos que estudien en espacios seguros, funcionales y adecuados, porque una mejor infraestructura también impulsa una mejor educación”, expresó la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas.

La primera entrega correspondió a la adecuación de espacios y construcción de seis módulos de baños independientes anexados a aulas existentes en el Jardín de Niños “Gilberto Puente González”, ubicado en la colonia El Campanario, obra realizada con una inversión de 761 mil 320 pesos.

Los trabajos incluyeron construcción de módulos sanitarios, redes hidrosanitarias generales, instalaciones eléctricas, muros de block, firme de concreto, vitropiso, pintura, puertas, ventanas y obras complementarias que beneficiarán directamente a 100 alumnos del plantel.

Además, el Gobierno Municipal resaltó que entre 2021 y 2025 se han destinado más de 22.6 millones de pesos en obra pública para la colonia El Campanario, mediante acciones de pavimentación, alumbrado y mejoramiento de espacios escolares.

Posteriormente, la alcaldesa entregó la reconstrucción de techumbre en la Escuela Secundaria Técnica No. 57 “Santiago M. Belden”, en la colonia Las Torres, donde se invirtieron 4 millones 385 mil 137 pesos para rehabilitar una superficie de 512 metros cuadrados.

En este mismo plantel se realizó también la impermeabilización de aulas, obra previamente ejecutada con recursos del FISM 2024, mediante una inversión superior a 1.5 millones de pesos y una cobertura de 3 mil 416 metros cuadrados.

Estas acciones benefician a más de 500 estudiantes, quienes ahora cuentan con instalaciones más seguras y funcionales para sus actividades académicas y recreativas.

Como parte de la gira, también se entregó la construcción de un módulo de sanitarios en la Escuela Primaria “Vicente Guerrero”, turno matutino, ubicada en la colonia Palacios, obra desarrollada con una inversión de 979 mil 532 pesos.

Los trabajos contemplaron construcción con concreto premezclado, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, muros de block, banquetas, aparatos sanitarios, acabados y pintura, fortaleciendo así la infraestructura básica del plantel.

El Gobierno Municipal informó que en la colonia Palacios se han invertido más de 27.5 millones de pesos en obras públicas entre 2021 y 2025, principalmente en recarpeteo, rehabilitación de drenaje sanitario y mejoramiento urbano.

La alcaldesa aseguró que su administración municipal seguirá llevando inversión histórica a las escuelas de Nuevo Laredo, priorizando obras que impacten directamente en la calidad educativa y en el bienestar de las familias neolaredenses.