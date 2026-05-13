Conquista Inter de Milán doblete italiano tras coronarse campeón de la Copa Italia

Equipo nerazzurri venció a Lazio y logró liga y copa en una misma temporada por primera vez desde 2010

Lautaro Martínez celebra con el trofeo de campeón tras la victoria 2-0 del Inter de Milán ante la Lazio en la final de la Copa Italia. (AP Foto/Andrew Medichini)

Lautaro Martínez celebra con el trofeo de campeón tras la victoria 2-0 del Inter de Milán ante la Lazio en la final de la Copa Italia. (AP Foto/Andrew Medichini)

ROMA.- El Inter de Milán consolidó su dominio del fútbol italiano al asegurar el doblete de liga y copa por primera vez desde 2010.

Con un gol del delantero argentino Lautaro Martínez, los Nerazzurri vencieron el miércoles 2-0 a la Lazio para consagrarse campeones de la Copa Italia, sumándola al título de la Serie A que aseguró con tres jornadas de antemano.

Habría que remontarse al triplete del Inter de 2010, dirigido por José Mourinho, para encontrar la última vez que el equipo ganó la liga y la copa en la misma temporada. Ese conjunto venció se consagró también en la Liga de Campeones tras vencer al Bayern Múnich en la final.

En el Estadio Olímpico de Roma donde disputa sus partidos de local, la Lazio se cavó su propia fosa el miércoles, regalándole en bandeja al Inter ambos goles.

El Inter se puso en ventaja a los 14 minutos, cuando Federico Dimarco lanzó un córner desde la derecha y el defensor rival Adam Marusic lo cabeceó a su propia portería.

La segunda anotación, a los 35, fue culpa de Nuno Tavares. El defensor de la Lazio perdió el balón ante Denzel Dumfries justo fuera del área. Dumfries recortó hacia adentro y, de manera generosa, cedió el balón hacia el centro para que Lautaro marcara uno de los goles más fáciles de su carrera: el capitán nada más tuvo que empujar el balón con el arco desguarnecido.

El Inter venía de derrotar 3-0 a la Lazio en la Serie A, en un ensayo general para la final de copa del miércoles en el mismo estadio de la capital italiana.