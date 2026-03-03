El Dólar
Impacta vehículo tras ignorar semáforo; causa daños en sector Centro

Autoridades confirmaron responsabilidad del conductor y descartaron personas lesionadas tras el percance vial

De acuerdo con el peritaje de agentes de Tránsito, el presunto responsable fue identificado como Mario Alberto, de 33 años, quien conducía una camioneta Jeep Liberty modelo 2012. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en la intersección de la calle González y la avenida Jesús Carranza, en el sector Centro, dejó como saldo daños materiales de consideración, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el peritaje de agentes de Tránsito, el presunto responsable fue identificado como Mario Alberto, de 33 años, quien conducía una camioneta Jeep Liberty modelo 2012 y circulaba de poniente a oriente sobre la calle González. Al llegar al cruce con Jesús Carranza, no respetó la luz roja del semáforo, lo que derivó en la colisión.

La unidad fue impactada por un Honda Civic modelo 2019, manejado por Blanca, de 52 años, quien se desplazaba de norte a sur y contaba con la luz verde a su favor al momento del incidente.

Tras el choque, ambos vehículos presentaron daños materiales relevantes. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para realizar las diligencias correspondientes, analizar la sincronización de los semáforos y recabar las declaraciones de los conductores involucrados.

Autoridades confirmaron la responsabilidad del conductor de la Jeep, quien deberá responder por los daños ocasionados. Pese a la magnitud del impacto, no fue necesario el traslado de los conductores a un hospital, ya que resultaron ilesos según la valoración en el lugar.

