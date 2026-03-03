Taxi y automóvil protagonizan encontronazo con graves daños materiales

Autoridades viales atendieron el incidente, coordinaron maniobras de retiro y confirmaron que no se registraron personas lesionadas

Tras el impacto, el taxi giró y quedó con las llantas traseras sobre la banqueta, mientras que el Mercedes terminó recargado de frente contra un poste de madera. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial registrado en el cruce de las calles Washington y avenida Esteban Baca Calderón dejó como saldo daños materiales, sin personas lesionadas, la tarde de este lunes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance involucró a un taxi Nissan Tsuru blanco modelo 1996, conducido por Cecilio, de 38 años, quien circulaba de sur a norte sobre la avenida Esteban Baca Calderón. Al llegar a la intersección con Washington, avanzó para cruzar la vialidad y fue impactado en la puerta trasera del lado del copiloto.

La unidad afectada fue un Mercedes C250 blanco modelo 2014, manejado por Gabriela, de 40 años, quien se desplazaba de oriente a poniente sobre la calle Washington. Según su declaración, el taxi ingresó al cruce sin que logrará frenar a tiempo, lo que derivó en la colisión.

Tras el impacto, el taxi giró y quedó con las llantas traseras sobre la banqueta, mientras que el Mercedes terminó recargado de frente contra un poste de madera. No se reportaron personas lesionadas en el sitio.

Autoridades viales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, en tanto se restablecía la circulación en la zona.