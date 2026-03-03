Derriba tractocamión poste y provoca daños en servicios en colonia Jardín

Según el peritaje, la unidad se encontraba estacionada de norte a sur sobre la calle Donato Guerra y, al avanzar, la parte superior de la caja alcanzó y tensó varios cables aéreos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Daños a la infraestructura urbana y privada dejó un incidente registrado en el crucero de las calles Campeche y Donato Guerra, en la colonia Jardín, luego de que un tractocamión derribara un poste de servicios al iniciar la marcha.

De acuerdo con autoridades de Tránsito Municipal, el responsable fue identificado como Ismael “N”, de 45 años, quien conducía un tractocamión Freightliner blanco modelo 2000. Según el peritaje, la unidad se encontraba estacionada de norte a sur sobre la calle Donato Guerra y, al avanzar, la parte superior de la caja alcanzó y tensó varios cables aéreos.

La maniobra provocó la caída de un poste de madera propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, lo que afectó el suministro eléctrico en el sector y ocasionó daños en la mufa y una losa de concreto del domicilio marcado con el número 3679 de la calle Campeche.

Asimismo, se reportaron afectaciones en el cableado de empresas de telecomunicaciones que operan en la zona. No se registraron personas lesionadas.

El tractocamión fue asegurado y trasladado al corralón correspondiente, en tanto se realizan los procedimientos administrativos para la reparación de los daños ocasionados a la infraestructura pública y privada.