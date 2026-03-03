Tamaulipas está en su mejor momento: María Bárbara Botello

La directora del Plan de Marca Nacional “Hecho en México”, María Bárbara Botello Santibáñez, reconoció que Américo Villarreal Anaya es un gobernador que tiene una visión muy clara. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Tamaulipas es un estado que está en su mejor momento, afirmó aquí la directora del Plan de Marca Nacional “Hecho en México”, María Bárbara Botello Santibáñez, quien reconoció que Américo Villarreal Anaya “es un gobernador que tiene una visión muy clara y que sabe que hoy México tiene una política industrial. Desde aquí vamos a producir lo que México necesita”.

“Vamos a exportar desde aquí lo que se produzca, porque aquí tenemos talento, tenemos compromiso y tenemos también muchas ganas de demostrar, desde Tamaulipas, que lo hecho en Tamaulipas y lo hecho en México está mejor hecho”, expresó la representante del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al encabezar junto al gobernador del Estado la ceremonia de entrega del distintivo Hecho en Tamaulipas y Hecho en México y la Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca.

En un emotivo evento en el Polyforum de esta capital, en el marco de la ceremonia cívica de honores, el gobernador Villarreal Anaya realizó la entrega de diez certificados de “Orgullo Tamaulipeco” a emprendedores de diferentes municipios, como un reconocimiento público a la disciplina, la constancia, creatividad y la calidad construida con esfuerzo propio de quienes todos los días producen, innovan y sostienen la economía del estado.

El ejecutivo estatal destacó que el distintivo “Orgullo Tamaulipeco” no solo reconoce y alienta el emprendimiento de las pymes, sino que este esfuerzo local se vincula a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado el distintivo “Hecho en México” como una herramienta de rescate y promoción de nuestros productos en una coyuntura global que nos exige aumentar el contenido nacional, producir más y mejor y reducir con ello las importaciones innecesarias.

Asimismo, el mandatario agradeció al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el certificado que permitirá que la prenda más reconocida de nuestro orgullo e identidad, la Cuera Tamaulipeca, sea ahora un bien que pertenece a esta tierra y a las manos de los artesanos que las crean y las producen, además de lograr una oportunidad de desarrollo y crecimiento.

“Hoy este valor está jurídicamente reconocido como tal, gracias a que hemos recibido del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaratoria de protección de la Indicación Geográfica, con lo cual protegeremos su autenticidad, elevamos su valor agregado y abrimos la puerta a mercados especializados que reconocen la calidad y la tradición”, mencionó.

INDICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CUERA TAMAULIPECA MARCA UN PRECEDENTE HISTÓRICO

Por su parte, Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos, directora general adjunta de los Servicios de Apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en representación de Santiago Nieto, director general del IMPI, entregó al gobernador la Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca como un reconocimiento al símbolo máximo de la identidad tamaulipeca, que garantiza que esta prenda solo puede elaborarse bajo estándares que su propia comunidad productora define, evitando imitaciones, protegiendo el nombre y asegurando que el valor económico pertenezca al territorio donde nació.

“La Indicación Geográfica de la Cuera Tamaulipeca marca un precedente histórico para el estado de Tamaulipas; es la primera protección otorgada bajo esta figura de propiedad industrial a un producto originario de esta entidad y, con ello, el Estado mexicano reconoce formalmente que la identidad también se protege, que el origen tiene valor jurídico y que la tradición puede y debe convertirse en un motor de desarrollo”, explicó la funcionaria, ante la presencia de familias de artesanos de Tula y Victoria, que por varias generaciones han destacado por elaborar la cuera tamaulipeca.

TALENTO TAMAULIPECO TIENE RESPALDO, RECONOCIMIENTO Y FUTURO

En su intervención, Ninfa Cantú Deándar, secretaria de Economía, afirmó que esta ceremonia refleja con claridad la visión humanista que ha instruido el gobernador Américo Villarreal para la política económica del estado: poner a las personas en el centro de cada decisión, convertir el crecimiento en prosperidad compartida y asegurar que el talento tamaulipeco tenga siempre respaldo, reconocimiento y futuro.

“Cuando un producto tamaulipeco porta el sello Hecho en Tamaulipas y se integra a la estrategia Hecho en México, estamos elevando su posicionamiento, ampliando mercados y vinculando su trabajo con estándares nacionales e internacionales que reconocen calidad y sostenibilidad”, expresó.