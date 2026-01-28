Impacta contra pilar de concreto en la plaza de la Fuente del Poeta

El percance se registró en el cruce de la avenida Guerrero y la calle Héroe de Nacataz

NUEVO LAREDO, TAM .- Daños a la infraestructura municipal fue el saldo principal de un accidente vehicular registrado en las inmediaciones de la Plaza de la Fuente del Poeta, luego de que un conductor perdiera el control de su unidad y se impactara contra un pilar de concreto en una zona de alta afluencia peatonal.

El percance se registró en el cruce de la Avenida Guerrero y la calle Héroe de Nacataz, a un costado de la Presidencia Municipal, lo que generó la movilización de corporaciones de emergencia y la atención inmediata de las autoridades viales.

La unidad involucrada fue una camioneta Nissan X-Trail modelo 2019, conducida por Moisés, de 35 años de edad, quien circulaba de oriente a poniente por Héroe de Nacataz al momento del accidente.

De acuerdo con el informe preliminar de Tránsito, al intentar incorporarse a la Avenida Guerrero, el conductor realizó una maniobra evasiva para evitar chocar con otro vehículo que presuntamente se atravesó en su trayectoria.

Las condiciones del pavimento, afectado por la llovizna, sumadas a la velocidad de desplazamiento, ocasionaron que el conductor perdiera el control del volante, derrapara y terminara impactándose de manera frontal contra la estructura de concreto.

Paramédicos acudieron al sitio para valorar al automovilista, confirmando que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Elementos de Tránsito y Vialidad aseguraron el área y realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades legales y cuantificar los daños causados a la infraestructura municipal.