Se incendia vehículo en la colonia Guerrero; conductor se salva

NUEVO LAREDO, TAM .- La oportuna reacción de un automovilista evitó una tragedia mayor luego de que su vehículo comenzara a incendiarse mientras circulaba por calles de la colonia Guerrero, hecho que generó la movilización de los cuerpos de emergencia en Nuevo Laredo.

El incidente se registró en el cruce de las calles Venezuela y Jesús Carranza, donde un automóvil Chevrolet Impala presentó una falla mecánica que derivó en un incendio en el área del motor.

El conductor, identificado como Jesús, informó a las autoridades que mientras manejaba con normalidad detectó una intensa emanación de humo proveniente del cofre, por lo que decidió detener su marcha, orillarse y descender de la unidad de inmediato.

Minutos después, el fuego se propagó rápidamente, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes arribaron al sitio para realizar maniobras de control y enfriamiento.

Gracias a la rápida respuesta de los bomberos, el incendio fue sofocado sin que se extendiera a otros vehículos o inmuebles cercanos, aunque el automóvil resultó con daños severos.

Autoridades realizaron una revisión preliminar en el lugar, determinando que el siniestro se originó por un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo.

Finalmente, se confirmó que no hubo personas lesionadas, quedando el hecho únicamente en pérdidas materiales y como un recordatorio de la importancia del mantenimiento preventivo de las unidades motrices.