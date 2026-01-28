Salen ilesas tras aparatosa volcadura en la colonia Guerrero

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Aquiles Serdán

Dos unidades particulares colisionaron por causas que aún son materia de investigación por parte de las autoridades viales. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Una rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó consecuencias mayores tras un choque con volcadura registrado en la colonia Guerrero, incidente que generó momentánea alarma entre automovilistas y vecinos del sector debido a la magnitud del impacto.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Aquiles Serdán, donde dos unidades particulares colisionaron por causas que aún son materia de investigación por parte de las autoridades viales.

En el percance se vieron involucradas una camioneta Honda modelo 2024, conducida por Elsa, de 66 años de edad, y una Nissan Kicks modelo 2023, tripulada por Ana Cristina, de 23 años, siendo esta última unidad la que terminó volcada sobre uno de sus costados tras el choque.

De acuerdo con la versión de la conductora de la Nissan, ella circulaba con luz verde sobre Aquiles Serdán cuando fue impactada por la camioneta que se incorporó al crucero; sin embargo, ambas participantes afirmaron haber tenido preferencia de paso.

Testigos presenciales que se encontraban en una tienda de conveniencia cercana aportaron su testimonio a las autoridades, señalando que el semáforo correspondiente a Venustiano Carranza se encontraba en luz roja al momento del impacto.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron la valoración médica de las conductoras y confirmaron que ninguna de ellas presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Agentes de Tránsito y Vialidad acordonaron el área y efectuaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades legales, además de coordinar el retiro de los vehículos y restablecer la circulación en el sector.