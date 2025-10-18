Hombre de 64 años sufre lesiones tras caerse en su casa en la colonia El Progreso

Por lo que fue trasladado de urgencia al hospital para recibir atención médica

(Foto: Carlos Figueroa/Líder Web). Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se mantienen al pendiente de su evolución clínica.

NUEVO LAREDO, TAM .- Un hombre de 64 años resultó con diversas lesiones tras sufrir una caída en el interior de una vivienda, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte oficial, la Policía Investigadora fue alertada el 16 de octubre de 2025 por el C5 sobre el ingreso de Armando “G” al Hospital del IMSS conocido como el de la bandera.

Al arribar al nosocomio, los agentes encontraron al paciente inconsciente sobre una camilla, cubierto con una frazada y utilizando únicamente un pañal desechable. Debido a su condición, no fue posible obtener su declaración en ese momento.

Personal del hospital informó que el hombre había ingresado un día antes, el 15 de octubre a las 16:33 horas, acompañado por su yerno. Presentaba un golpe en la cabeza, convulsiones y sangrado nasal, por lo que se le realizaron estudios médicos y permanecía en observación.

La hija del lesionado, Diana Deyanira “G”, explicó que el accidente ocurrió en la vivienda de su hermana, ubicada en la colonia El Progreso. Su padre cayó desde el segundo piso de la casa, lo que le ocasionó lesiones.

El hombre fue trasladado de inmediato al IMSS, donde continúa bajo observación médica para descartar complicaciones derivadas del impacto.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se mantienen al pendiente de su evolución clínica.