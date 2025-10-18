Anuncia CANACO la Expo Fashion Show 2025

Con el objetivo de fortalecer el crecimiento de los negocios locales dedicados a la moda, accesorios y calzado

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). La conferencia de prensa se llevó a cabo en las mismas instalaciones de la CANACO.

Nuevo Laredo, Tam. – En conferencia de prensa, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Nuevo Laredo anunció la realización del evento Expo Fashion Show 2025, un proyecto impulsado por el grupo de Mujeres Empresarias, con el objetivo de fortalecer el crecimiento de los negocios locales dedicados a la moda, accesorios y calzado.

“La intención de esta reunión es darles a conocer el próximo evento que tenemos por parte de la Cámara de Comercio, que es más enfocado a la moda. El proyecto busca apoyar a emprendedoras locales, ya que se ha visto un gran crecimiento en las boutiques de la ciudad y quisimos impulsar a las mujeres que trabajan día a día con pequeños y micro negocios”, señaló Lisset Chapa Garza, vicepresidenta de Mujeres Empresarias de CANACO.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por Chapa Garza, acompañada de Agustín Duarte Babiak, presidente de Canaco, así como por Natalia Durán y Julio Rodríguez; estos dos últimos, patrocinadores del próximo evento y organizadores del mismo.

La Expo Fashion Show 2025 se llevará a cabo el 9 de noviembre en la Sala Sergio Peña, de 3 a 8 de la tarde, con entrada gratuita.

Se hace la invitación a los negocios locales a que se sumen a esta pasarela, misma que será gratuita por el apoyo total otorgado por el Gobierno de Nuevo Laredo.

Por su parte, Natalia Durán, parte del comité organizador, explicó que el evento busca impulsar y promover a todos los negocios locales, y añadió que el proyecto cuenta con el respaldo del gobierno municipal, que desde el inicio mostró disposición para apoyar a los emprendedores de la ciudad.

Finalmente, Julio Rodríguez, coordinador de la pasarela, destacó que cada negocio participante contará con una embajadora que los representará.

“Vamos a ofrecer un taller gratuito de pasarela y proyección personal para que las chicas se sientan seguras y preparadas. Este será el show del año y queremos que todos formen parte de él”, concluyó.