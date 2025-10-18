Marineros vencen a Azulejos y están a un triunfo de su 1ra Serie Mundial

El sexto juego se disputará en Toronto el domingo por la noche

El venezolano Eugenio Suárez, de los Marineros de Seattle, festeja luego de batear un grand slam ante los Azulejos de Toronto, en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el viernes 17 de octubre de 2025 (AP Foto/Lindsey Wasson)

El venezolano Eugenio Suárez, de los Marineros de Seattle, festeja luego de batear un grand slam ante los Azulejos de Toronto, en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el viernes 17 de octubre de 2025 (AP Foto/Lindsey Wasson)

SEATTLE (AP) — Eugenio Suárez conectó un grand slam que puso a su equipo arriba después del jonrón de Cal Raleigh que igualó la pizarra en una octava entrada de cinco carreras, para que los Marineros de Seattle derrotaran el viernes 6-2 a los Azulejos de Toronto, con lo que recuperaron la ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El venezolano Suárez también bateó un jonrón en la segunda entrada para la primera carrera de Seattle. Los Marineros se convirtieron en el primer equipo local que ha ganado en esta serie y se acercaron a una victoria del primer viaje a la Serie Mundial en la historia de una franquicia que comenzó a jugar en 1977.

El sexto juego se disputará en Toronto el domingo por la noche.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 2-1. El mexicano Alejandro Kirk de 3-1 con una anotada. El venezolano Andrés Giménez de 4-0.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 3-0 con una anotada. El cubano-mexicano Randy Arozarena de 2-0 con una anotada. Los venezolanos Eugenio Suárez de 3-2 con dos anotadas y cinco remolcadas, Leo Rivas de 3-0.