Sigue crítica la salud de María de Jesús, víctima de la explosión en la Infonavit

Resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en un 80 por ciento del cuerpo

La explosión también dejó como saldo la muerte de Ani Lu Aguilar Campos, quien habitaba en la vivienda número 43 y no logró sobrevivir a las quemaduras que sufrió. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

La explosión también dejó como saldo la muerte de Ani Lu Aguilar Campos, quien habitaba en la vivienda número 43 y no logró sobrevivir a las quemaduras que sufrió. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- María de Jesús, de 64 años, quien resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en un 80 por ciento del cuerpo durante la explosión registrada en la colonia Infonavit-Fundadores, permanece internada en estado crítico en el Hospital del IMSS.

El siniestro ocurrió en la vivienda marcada con el número 45 de la calle Joaquín Argüelles, donde una acumulación de gas natural provocó una fuerte explosión e incendio que destruyó por completo las casas con los números 43, 45 y 47.

Paramédicos trasladaron de urgencia a María de Jesús al IMSS La Bandera, donde recibe atención médica especializada y continúa bajo estricta vigilancia debido a la gravedad de sus lesiones.

La explosión también dejó como saldo la muerte de Ani Lu Aguilar Campos, quien habitaba en la vivienda número 43 y no logró sobrevivir a las quemaduras que sufrió.

En la casa número 47 resultaron lesionados Fátima Gabriela Iglesias, de 25 años, y su esposo Héctor Daniel García, de 27, quienes presentaron heridas leves. Su hijo de seis años no se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Un peatón identificado como Rafael Flores también resultó herido y fue trasladado a un hospital, mientras que un estudiante del Cobat permanece internado en el ISSSTE.

En total, seis personas resultaron lesionadas a consecuencia de la explosión, una de ellas falleció. María de Jesús continúa luchando por su vida mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el origen de la acumulación de gas.