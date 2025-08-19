Hará menos calor y se prevén lluvias en los Dos Laredos

Los últimos días han sido de mucho calor en los Dos Laredos, con hasta 42 grados centígrados y sensación térmica de 44 grados en la misma escala. [Salvador González/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo con información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un pequeño descenso en la temperatura, lo que podría traer días más agradables en cuanto al calor que se vive actualmente en los Dos Laredos.

Para este martes aún seguirá la temperatura máxima por los 39 grados centígrados, que sin suda en sensación térmica ronda los 40 o 41 grados centígrados, mientras que la mínima será de 26 grados en la misma escala.

Para el miércoles desciende un poco, a 38 grados centígrados como máxima, con un cielo parcialmente nublado y probabilidades de lluvia que irán desde el 5% hasta el 20%.

Ya lo que sería el jueves las probabilidades de lluvia aumentan al 30%, con una temperatura máxima de 37 grados centígrados y una mínima de 26 grados centígrados.

El viernes siguen las probabilidades de lluvia en un 20%, con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y la mínima de 26.

En lo que respecta al fin de semana, para el sábado y domingo, se espera una temperatura máxima de 37 grados centígrados, con una mínima de 26 grados en la misma escala y sólo el 5% de probabilidades de lluvia.