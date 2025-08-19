Atienden bomberos cinco incendios de zacatal en diferentes puntos de NLD

Las labores se extendieron más de seis horas e incluyeron cierres viales y evacuaciones preventivas; autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas

Uno de los siniestros se extendió por amplias zonas de terreno sinuoso, lo que complicó las labores de los brigadistas. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante el domingo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos reportó la atención de cinco incendios de zacatal en distintos puntos de la ciudad, dos de ellos considerados de gran magnitud y ocurridos de manera simultánea.

Uno de los siniestros se extendió por amplias zonas de terreno sinuoso, lo que complicó las labores de los brigadistas y obligó a trabajar por más de seis horas para lograr el control total de las llamas.

Ante la intensidad del fuego y la densa concentración de humo, autoridades cerraron temporalmente un par de vialidades debido a la nula visibilidad. De igual forma, una tienda de conveniencia cercana suspendió operaciones y evacuó a su personal, como parte de los protocolos de seguridad.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que se contó con el apoyo de Tránsito Municipal, encargado de resguardar a los automovilistas y garantizar la seguridad de la ciudadanía en general.

El funcionario destacó que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas, y subrayó que este tipo de emergencias permiten reforzar medidas de seguridad en comercios y establecimientos.

Finalmente, anunció que se revisará a detalle el equipo utilizado por los bomberos, con el objetivo de mantenerlo en óptimas condiciones para atender futuros incidentes y seguir cumpliendo con la tarea de prevenir y combatir incendios en la ciudad.