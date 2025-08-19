Chocan dos camionetas en transitado crucero de la colonia Guerrero

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente ocurrido en un transitado crucero de la colonia Guerrero dejó como saldo cuantiosos daños materiales y un cruce de versiones entre los involucrados. Ambos conductores aseguraron tener la luz verde del semáforo al momento del impacto.

El percance fue protagonizado por una camioneta Ford Escape, modelo 2011, de color negro y sin placas de circulación, que era conducida de sur a norte por la avenida Santos Degollado. Su conductor, Genaro, de 24 años, resultó ileso tras el fuerte golpe.

La otra unidad implicada fue una camioneta Hyundai Tucson, modelo 2007 y también de color negro, con placas de Tamaulipas, la cual era manejada por Fernando, de 66 años, quien es una persona de capacidades diferentes que se desplazaba de poniente a oriente sobre la calle Venustiano Carranza.

El impacto se registró en el costado izquierdo de la Ford, lo que generó severos daños en ambas camionetas y bloqueó por algunos minutos la circulación en uno de los cruceros más transitados de la zona.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad arribaron al lugar, tomaron conocimiento del choque y ordenaron el traslado de los vehículos al corralón para deslindar responsabilidades y determinar la versión oficial de los hechos.

En apoyo al conductor de la Tucson, los oficiales ayudaron a sacar sus pertenencias de la unidad y las colocaron en la patrulla para llevarlas hasta su domicilio, como parte del protocolo de asistencia a personas con discapacidad.