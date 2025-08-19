Omitir señal de alto provoca choque en crucero de Anáhuac y Reynosa

Elementos de Tránsito acudieron de inmediato al lugar del percance, donde realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente de tránsito registrado en el crucero de las calles Anáhuac y Reynosa dejó como saldo únicamente daños materiales, luego de que una conductora omitiera la señal de alto.

De acuerdo con el parte vial, la responsable fue identificada como Yazmín Arizbeth, de 29 años, quien conducía una camioneta Nissan Pathfinder modelo 2006 en dirección de oriente a poniente sobre la calle Anáhuac.

Al llegar a la intersección con la calle Reynosa, la mujer no respetó el señalamiento de alto fijo, lo que ocasionó que su vehículo fuera impactado en un costado por un Hyundai Sonata 2017. La segunda unidad era conducida por Sergio, de 24 años, quien circulaba de norte a sur.

El choque generó un fuerte estruendo que llamó la atención de vecinos del sector, quienes salieron de sus viviendas para verificar lo ocurrido. A pesar del impacto, ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron de inmediato al lugar del percance, donde realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Finalmente, los oficiales confirmaron que el accidente solo dejó daños materiales en ambas unidades y reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar los señalamientos de tránsito para prevenir incidentes de mayor gravedad.