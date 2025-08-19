El Dólar
Cursan 80 operadores clases de inglés en el CECATI

Directora del plantel señala que habrá espacios los domingos

Patricia Moreno Arvizu, directora del CECATI 193. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Patricia Moreno Arvizu, directora del CECATI 193, dio a conocer que a pesar que algunos estudiantes tuvieron vacaciones, el curso de Transporte siguió adelante, siendo un promedio de 14 personas las que siguen acudiendo a dicha institución para prepararse y concluir el mismo.

“El área administrativa del CECATI no para, y tampoco la especialidad de Autotransporte. Estamos ya casi por terminar la primera generación de Operadores Profesionales de Autotransporte de Carga, del ciclo 2025-2026, y en septiembre iniciar de nueva cuenta”, comentó Moreno Arvizu.

Aunado a esto también se encuentran trabajando en cursos de inglés para operadores del autotransporte, cursos que se imparten los días sábado, y que de alguna manera se logró el interés de los operadores logrando captar 80 conductores para su preparación en inglés especializado para su trabajo como conductores.

“Estamos impartiendo cursos de inglés básico para operador de autotransporte de carga internacional. Ahorita tenemos a 80 personas operadores, ya sea de cruce nada más o B1. Los tenemos en plantel en sesiones de los sábados, tenemos en transportes Fema, transportes TNL y estamos presentes también en Transportes Jaguar.

Para concluir la Directora del CECATI, de nueva cuenta hizo la invitación a más empresas de transporte de carga y operadores, para que aprovechen este curso que es adecuado para la labor que realizan como choferes, incluso preparándose para un curso los domingos, iniciando tentativamente el 24 de agosto.

