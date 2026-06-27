Anuncia Carmen Lilia Canturosas Campechaneada con Matute

Nuevo Laredo, Tam.- Los festejos por el 178 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo continúan con una gran celebración para las familias neolaredenses; la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, anunció a través de sus redes sociales que la tradicional Campechaneada se realizará el próximo sábado 11 de julio, a partir de las 6:00 de la tarde, con la presentación estelar de la reconocida banda Matute.

La alcaldesa informó que este evento forma parte de la celebración por un aniversario más de la ciudad y será una gran convivencia para las familias neolaredenses, quienes podrán disfrutar de una tarde llena de música, gastronomía y entretenimiento en un ambiente de sana convivencia que enaltece el orgullo de ser de Nuevo Laredo.

“Será una gran fiesta para las familias, donde podremos convivir, disfrutar de la música de Matute y seguir demostrando que Nuevo Laredo vive un gran momento de crecimiento, unidad y orgullo; los esperamos para celebrar todo lo bueno que estamos construyendo juntos por nuestra ciudad”, expresó la presidenta municipal.

Durante la Campechaneada, las y los asistentes podrán deleitarse con una amplia oferta de gastronomía local, además de visitar el Stand I Love NLD, donde habrá dinámicas, activaciones y la oportunidad de ganar diversos premios, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia entre la ciudadanía.

El ambiente festivo estará acompañado por el espectáculo de Matute, agrupación reconocida por interpretar los grandes éxitos de los años 80 y 90, ofreciendo un concierto lleno de energía que promete hacer cantar y bailar a personas de todas las edades.