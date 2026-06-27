León XIV reza por las víctimas en Venezuela

LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Las autoridades venezolanas han bloqueado el acceso a La Guaira, la zona más afectada por los terremotos y donde familiares y vecinos excavan desde hace tres días entre los escombros de casas y edificios derrumbados en busca de sobrevivientes.

Hasta ahora los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud han dejado un saldo de al menos 1.430 muertos, más de 3.200 heridos y más de 51.000 desaparecidos.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

León XIV reza por las víctimas, pide que se mantenga la solidaridad internacional

Al concluir una reunión de dos días con todos los cardenales del mundo, el papa León XIV expresó su solidaridad al pueblo de Venezuela e incluyó en sus oraciones “a las víctimas, a sus familias y a todos los que sufren las consecuencias de esta tragedia”. También encomendó a Dios “a todos los que participan en las labores de socorro” y pidió que se mantenga la “solidaridad de la comunidad internacional”.

Sobrevivientes rescatados con ayuda internacional

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo en X que equipos de rescate de Estados Unidos, Venezuela y su país rescataron a un sobreviviente que estaba bajo los restos de un edificio desplomado en La Guaira casi 70 horas después de su colapso.

En tanto, el Ministerio Defensa español indicó en la misma red social que personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) rescató con vida a una mujer atrapada bajo los escombros desde los sismos del miércoles también en La Guaira y manifestó su “esperanza a pesar del paso del tiempo y las dificultades para localizar supervivientes y acceder a ellos”.

Mientras, las autoridades cubanas indicaron que médicos y enfermeros que permanecían en Venezuela como parte de un programa de salud que lleva décadas laboran en acciones de salvataje y curaciones.

La televisión estatal cubana mostró imágenes de un centro de atención en La Guaira adonde trabajan 28 galenos cubanos. “Vimos las ambulancias llegando con todos los pacientes… desde ese momento aquí estamos y no hemos parado”, expresó el médico intensivista Raciel Campbell.

Muertos ascienden a 1.430 y heridos superan los 3.200

En conferencia de prensa, el presidente de Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informa que la cifra de muertos en los terremotos ascendió a 1.430 y que hay 3.238 personas heridas.

Agrega que “la zona de mayor gravedad de este desastre…. es el estado La Guaira” y que “por eso se encuentra totalmente militarizada”. Al mismo tiempo indica que desde el miércoles se han registrado 432 eventos sísmicos.

Llega maquinaria pesada a La Guaira

En medio de la angustia por encontrar a sus familiares debajo de edificaciones desplomadas, vecinos de La Guaira impidieron el avance de una retroexcavadora y retuvieron al conductor mientras le exigían que continúe ayudándolos ante la visible ausencia de grupos de ayuda estatales.

“Ni la Policía ni la Guardia Nacional nos ayudaron. Vinieron a comer arepa y a tomarse fotos para decir que estaban trabajando, pero no se ensuciaron ni siquiera el uniforme”, dijo a The Associated Press Yeison Marcano, un vendedor de accesorios, con la ropa cubierta de polvo. Contó que ha estado los últimos tres días removiendo escombros en busca de sobrevivientes.

En tanto, el gobierno informó que al menos 22 maquinarias especializadas arribaron a ese estado para avanzar con la recolección de escombros.

Tractores, camiones y grúas eran transportados en enormes plataformas que llegaron en caravana, según imágenes del Ministerio de Comunicación e Información difundidas en sus redes sociales.

Se suman más rescatistas de EEUU, aeropuerto ya operativo

Altos funcionarios de la administración de Donald Trump informaron que Estados Unidos ya ha desplegado dos equipos de búsqueda y rescate de 80 personas cada uno que buscan sobrevivientes en la zona del desastre. Se espera la llegada de otros dos equipos del mismo tamaño más tarde el sábado.

Uno de los funcionarios indicó que los equipos estadounidenses también han trabajado en la reparación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que da servicio a la capital de Venezuela. Añadió que una pista de aterrizaje ya está operativa y que el ejército estadounidense ayudaría a coordinar los vuelos para trasladar a los rescatistas, hospitales móviles y suministros.

Dormir a la intemperie, buscar desaparecidos

Tres días después de que los terremotos dañaran sus hogares en el estado de La Guaira, varias personas acampaban frente a los restos de su edificio de apartamentos en improvisadas tiendas hechas con ropa de cama, algunos recostados sobre colchones apoyados en el asfalto.

Ezequiel Frontado revisaba más de una docena de cuerpos tendidos sobre la calle y cubiertos con mantas que los vecinos y rescatistas recuperaron de entre los escombros en la ciudad de Catia La Mar, buscando entre ellos a alguno de sus familiares desaparecidos. Mientras, unos pocos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana resguardaban el lugar y dirigían el paso de vehículos.

En el mismo estado de La Guaria varias personas clasificaban la ropa donada en un gimnasio que fue habilitado como un refugio.

Delcy Rodríguez: son “horas vitales”; 14.000 efectivos patrullan La Guaira

En un informe junto a su equipo de trabajo en La Guaira difundido en la madrugada del sábado por la televisión estatal, la presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo que “estas primeras 72 horas son vitales para salvar vidas” por lo que se ha restringido el acceso a ese estado. “Más de 14.000 funcionarios, tanto militares como policiales… están haciendo patrullaje permanente para garantizar la tranquilidad que se necesita para las labores” de rescate.

Agregó que “ya se alcanzó una recuperación del 60%” del servicio eléctrico en el estado.