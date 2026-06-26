Israel y Líbano firman acuerdo con EU en un “primer paso” hacia la paz

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, junto con los embajadores de Israel y Líbano, anunció el viernes un acuerdo marco

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio saluda al abordar un avión de transporte C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Baréin, tras su visita a Oriente Medio, en Manama, Baréin, el jueves 25 de junio de 2026. (Eric Lee/Pool Photo vía AP)

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio saluda al abordar un avión de transporte C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Baréin, tras su visita a Oriente Medio, en Manama, Baréin, el jueves 25 de junio de 2026. (Eric Lee/Pool Photo vía AP)

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, junto con los embajadores de Israel y Líbano, anunció el viernes un acuerdo marco que fue descrito como un primer paso hacia la paz tras meses de conflicto entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah.

Los funcionarios no compartieron detalles del acuerdo, que fue firmado por Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, y Nada Hamadeh, embajadora de Líbano en Estados Unidos.

Hamadeh explicó que el acuerdo marco “es un primer paso en el camino para restaurar la soberanía y la integridad territorial del Líbano, asegurar un cese permanente y definitivo de las hostilidades, permitir que nuestro pueblo regrese a su tierra y permitir que todos los libaneses vivan en paz, seguridad y prosperidad”.

Leiter dijo que el destino final del acuerdo marco es la paz entre los dos países.

“Paz real, donde ambos países vivirán en seguridad, donde la soberanía de Israel y del Líbano será respetada, honrada y protegida”, dijo Leiter. “En este acuerdo marco trilateral basado en el desempeño, Irán está fuera. Hezbollah está fuera. Y el camino hacia la paz entre Israel y Líbano está dentro”.

El conflicto más reciente comenzó cuando Hezbollah disparó cohetes contra Israel días después que Israel y Estados Unidos lanzaran su guerra contra Irán el 28 de febrero. Israel invadió Líbano y ha ampliado su control.

Más de 4.000 personas en Líbano han muerto en ataques israelíes desde marzo. Al menos 37 soldados israelíes han muerto en Líbano o en el norte de Israel durante los combates.

Una pausa a principios de esta semana en el fuego entre las fuerzas israelíes y de Hezbollah comenzó a mostrar grietas después que Israel dijo que atacó a milicianos de Hezbollah en varias ofensivas en el sur del Líbano.

Hezbollah no formó parte de las conversaciones, que dieron como resultado varios acuerdos de alto el fuego que nunca se implementaron sobre el terreno.

Las autoridades libanesas han señalado que garantizar la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano es una prioridad máxima para ellos en las negociaciones, y autoridades israelíes han priorizado el desarme del Hezbollah, grupo respaldado por Irán.

El miércoles, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, dijo a una delegación parlamentaria británica visitante que una propuesta de “zonas piloto”, donde se supone que el ejército libanés tome el control exclusivo del territorio a medida que las tropas israelíes se retiren, estaba “en discusión pendiente de aprobación por parte israelí”. Reiteró que las negociaciones Israel-Líbano en Washington son separadas de lo que surgió de las conversaciones Irán-Estados Unidos en Suiza.

Un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dialogar con los medios dijo que las negociaciones directas de Israel con Líbano incluyen discusiones sobre el redespliegue de las fuerzas israelíes una vez que el sur del Líbano sea despejado de infraestructura de Hezbollah y este grupo se haya desarmado.

Es poco probable que Hezbollah acepte cualquier plan que incluya su desarme en todo el país. El grupo ha sostenido que sólo está obligado por acuerdos anteriores y resoluciones de la ONU a desarmarse en el área al sur del río Litani, cerca de la frontera del Líbano con Israel.