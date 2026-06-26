Scheffler firma ronda de 60 para tomar la cima en el Travelers Championship

Se quedó a poco de tener la oportunidad de unirse a Jim Furyk

Scottie Scheffler reacciona tras finalizar la segunda ronda del torneo de golf Travelers Championship en TPC River Highlands, el viernes 26 de junio de 2026, en Cromwell, Connecticut. (Foto AP/Jessica Hill)

Scottie Scheffler reacciona tras finalizar la segunda ronda del torneo de golf Travelers Championship en TPC River Highlands, el viernes 26 de junio de 2026, en Cromwell, Connecticut. (Foto AP/Jessica Hill)

CROMWELL, Connecticut, EE.UU. (AP) — Scottie Scheffler no pudo embocar un putt de birdie de 25 pies en el hoyo 18 el viernes en el Travelers Championship, y se quedó a poco de tener la oportunidad de unirse a Jim Furyk como los únicos jugadores en la historia del PGA Tour con dos rondas por debajo de 60.

Scheffler tuvo que conformarse con una ronda de 60 golpes, 10 bajo par, en el blando campo del TPC River Highlands, fijando un objetivo temprano en lo más alto del marcador en una jornada de puntuaciones extremadamente bajas en el último evento “signature” de la temporada regular.

Momentos antes, Viktor Hovland necesitaba hacer birdie en los dos hoyos finales para firmar un 59. Se conformó con un par de pares y un 61, igualando su mejor marca en el circuito. Akshay Bhatia registró un 62.

Scheffler estaba con 16 bajo par, 124 golpes, dos impactos por delante de Hovland cuando terminó. Eric Cole, líder tras 18 hoyos, aún tenía cuatro hoyos por jugar en su ronda.

Scheffler firmó un 59 en su temporada de novato en 2020, en la segunda ronda de The Northern Trust en el TPC Boston, otro campo ablandado por la lluvia que propició puntuaciones bajas. Dustin Johnson estaba 11 bajo par tras 11 hoyos ese día y tuvo que conformarse con un 60.

Furyk logró su primera ronda por debajo de 60 en la segunda vuelta del BMW Championship de 2013 en Conway Farms, a las afueras de Chicago: un 59 que incluyó un bogey en su tarjeta. Tres años después, estableció el récord del PGA Tour en el Travelers Championship con un 58 en la ronda final.

Furyk no ganó ninguno de los dos torneos.

Scheffler, que ganó el Travelers Championship hace dos años, llega tras empatar en el cuarto puesto del U.S. Open, donde jugó en la ronda final. Su última victoria fue en The American Express, en el desierto de California, en su primera participación del año.