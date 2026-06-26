Llega a Nuevo Laredo Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz” 2026

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de fortalecer la oferta cultural y acercar las artes escénicas a la ciudadanía, del 29 de junio al 5 de julio Nuevo Laredo será sede del Festival de Monólogos “Teatro a Una Sola Voz” 2026, uno de los circuitos nacionales más importantes dedicados al teatro unipersonal en México.

El festival se desarrollará en el Teatro Experimental del Centro Cultural Nuevo Laredo, donde durante siete días consecutivos se presentarán funciones gratuitas a las 7:00 de la tarde, con la participación de compañías provenientes de distintas entidades del país.

Durante la presentación del programa, el Director de Arte y Cultura, Felipe Flores Montemayor, destacó que para la administración municipal encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, la cultura representa un eje fundamental para el desarrollo social, por lo que se continúa impulsando la llegada de eventos de talla nacional que acercan el arte a las familias neolaredenses y consolidan a la ciudad como un referente cultural en la región.

“Para el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, la cultura es un eje fundamental para la transformación de Nuevo Laredo. Nos enorgullece que nuestra ciudad vuelva a ser sede de este importante festival, porque acerca espectáculos de primer nivel a las familias y fortalece el desarrollo artístico y cultural de nuestra comunidad,” explicó Felipe Flores.

Organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, el festival forma parte de un circuito nacional integrado por 21 sedes, consolidándose como una plataforma para la difusión del teatro unipersonal y el intercambio artístico entre creadores de todo México.

Por su parte, la Directora de Desarrollo Cultural del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Rosa del Carmen Contreras, señaló que este encuentro fortalece la formación de públicos y genera oportunidades para artistas y compañías teatrales, además de mantener a Tamaulipas dentro del Circuito Norte de este importante proyecto nacional.

“Este festival es uno de los proyectos de circulación escénica más importantes del país. Además de generar oportunidades para las y los creadores, contribuye a la formación de nuevos públicos y consolida a Tamaulipas, y particularmente a Nuevo Laredo, como una sede clave dentro del circuito nacional,” destacó Rosa Contreras.

Cabe recalcar que para facilitar la asistencia del público, el Gobierno Municipal dispondrá de transporte gratuito con salida desde la Plaza Hidalgo (explanada Independencia) hacia el Centro Cultural Nuevo Laredo a las 6:20 de la tarde, con regreso al mismo punto al concluir cada función.

“Las siete propuestas que llegarán a Nuevo Laredo reflejan la diversidad y el talento del teatro mexicano. Son obras que invitan a reflexionar, emocionarse y disfrutar, por lo que esperamos que las familias aprovechen esta oportunidad de acceso gratuito a la cultura,” agregó la Directora del Desarrollo Cultural del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Dentro de la programación se contempla:

• 29 de junio: Rudo. Entre las cuerdas y el espectro

• 30 de junio: Girasoles en la luna

• 1 de julio: Invierno

• 2 de julio: Nosotros íbamos a cambiar el mundo

• 3 de julio: Felipa. Un relámpago en la oscuridad

• 4 de julio: Hoy tampoco volvió papá

• 5 de julio: Puérpera

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal continúa impulsando espacios de acceso gratuito a la cultura, fortaleciendo la formación de públicos y acercando a las familias neolaredenses propuestas artísticas de calidad con reconocimiento nacional.