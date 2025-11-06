El Dólar
Hará más calor el viernes y sábado; después, volverá el frío

Este jueves empieza a ascender la temperatura

Imagen captada en el centro de Nuevo Laredo. [Líder Web/Archivo]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hará más calor el viernes y sábado, hasta alcanzar los 35° centígrados, mientras que las temperaturas mínimas rondarán los 16° C.

En tanto, este jueves la máxima será de 33° C y la mínima de 17° C.
El SMN informó que la masa de aire frío que impulsó al frente número 12, estará causando modificaciones en sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en el norte.

FRÍO VOLVERÁ EL DOMINGO

En lo que respecta al domingo, la temperatura disminuirá de nueva cuenta para presentar una máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 9 grados en la misma escala.

Para el día lunes 10 de noviembre, descendería aún más la temperatura alcanzando una máxima de 19 grados centígrados y la mínima de 9 grados en la misma escala.

