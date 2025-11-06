Independiente Rivadavia conquista la Copa Argentina tras dramática final y penales ante Argentinos

El equipo mendocino logró su primer título nacional y aseguró su pase a la Copa Libertadores 2026 tras vencer 5-3 en la tanda decisiva

BUENOS AIRES.- Por penales y después de sufrir dos expulsiones, Independiente Rivadavia conquistó el miércoles la Copa Argentina al derrotar en la final a Argentinos Juniors tras el empate 2-2 en el tiempo regular.

La tanda se definió por 5-3 en el Estadio de Instituto, en Córdoba.

El guardameta Gonzalo Marinelli detuvo dos penales a Tomás Molina. El segundo se debió ejecutar luego que el arquero se adelantó para tapar el primero.

Sebastián Villa marcó luego el penal del título.

“Villa es un jugador determinante por el compromiso que tiene tanto adentro como afuera de la cancha”, afirmó el entrenador Alfredo Berti. “Sebastián se convirtió en un futbolista integral”.

Azules y rojos disputaron una de las mejores finales de esta competencia. En el tiempo reglamentario, Alex Arce anotó a los 8 minutos y Matías Fernández hizo lo propio a los 61 por Independiente. Alan Lescano descontó a los 63 y Erik Godoy empató a los 97 por los Bichitos colorados.

En tanto, fueron expulsados Maximiliano Amarfil a los 41 y Alejo Osella a los 91.

Con este campeonato, el equipo de Berti consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026.

Es el primer título en la máxima categoría conseguido por el club azul en torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Fue un partido muy intenso. Lo fuimos a buscar desde el primer minuto”, dijo Berti. “Argentinos es un muy buen equipo. Demostramos mucho carácter”.

El primer tiempo fue entretenido y parejo, aunque con escasas ocasiones de gol, salvo por el conseguido al comienzo. Alejo Osella tiró un centro pasado que el paraguayo Arce cabeceó con precisión para derrotar al ex portero internacional Sergio “Chiqui” Romero.

Amarfil fue expulsado por doble amonestación a los 41.

Con la ventaja numérica y abajo en el marcador, el conjunto de Nicolás Diez contó con más posesión en el complemento. Independiente aprovechó entonces para contratacar. El colombiano Villa manejó muy bien un contragolpe que culminó Matías Fernández con un regate y un remate de punta.

Los rojos respondieron muy rápidamente. Tras el saque del medio, encontraron el descuento con un pase de Lautaro Giaccone que Lescano culminó con una definición a un ángulo.

El árbitro Nicolás Ramírez expulsó a Berti, a los 75 tras un altercado del entrenador con el jugador rival Hernán López Muñoz.

A los 89, el arquero de Independiente Ezequiel Centurión salió lesionado. En su lugar, ingresó Marinelli.

Osella también vio la roja a los 91 minutos.

Argentinos encontró el empate a los 97 a través de un rebote que Godoy definió de derecha.

En la definición desde el punto del penal, convirtieron para Independiente Rivadavia Luciano Gómez, Iván Villalba, Nicolás Retamar, Sheyko Studer y Villa. Por Argentinos anotaron Lescano, López Muñoz y Giaccone. Marinelli tapó los dos disparos de Molina.

Independiente comenzó su andar en este torneo con una victoria ante Estudiantes de Buenos Aires por 1-0. Luego, superó a Platense por penales después del empate 2-2. Los de Berti superaron a Central Córdoba de Rosario por 2-1 en octavos de final. En cuartos, batieron a Tigre por 3-1. Mientras, en la semifinal vencieron a River Plate por penales por 4-3 después de igualar 0-0.