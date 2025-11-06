El Dólar
Disfrutan familias una mágica Zoo Lunada en el Zoológico

Evento que reunió a cientos de familias neolaredenses

Eventos como la Zoo Lunada forman parte de las acciones que buscan aprovechar al máximo los espacios públicos de Nuevo Laredo. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Una noche llena de alegría y convivencia familiar se vivió durante la más reciente edición de la Zoo Lunada, evento que reunió a cientos de familias neolaredenses en las instalaciones del Zoológico de Nuevo Laredo.

Entre luces, recorridos guiados y actividades recreativas, las y los asistentes disfrutaron de un ambiente único bajo la luz de la luna, en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Niñas, niños y adultos compartieron momentos de diversión y aprendizaje mientras conocían más sobre las especies que habitan en el zoológico.

El Gobierno Municipal refrendó su compromiso de seguir impulsando actividades que fortalezcan la unión familiar y promuevan el sano esparcimiento en entornos seguros y accesibles para todas y todos.

Eventos como la Zoo Lunada forman parte de las acciones que buscan aprovechar al máximo los espacios públicos de Nuevo Laredo, ofreciendo a la comunidad experiencias que combinan entretenimiento, educación ambiental y convivencia social.

