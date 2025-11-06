El Dólar
‘The Nightmare Before Christmas’: una espectacular tradición de danza y fantasía en Nuevo Laredo

El próximo 8 de noviembre, el Centro Cultural Nuevo Laredo se llenará de magia, color y movimiento

El espectáculo está dirigido a toda la familia, con un enfoque tanto para niños como para adultos. [Agencias]
Nuevo Laredo, Tam.- El próximo 8 de noviembre, el Centro Cultural Nuevo Laredo se llenará de magia, color y movimiento con la presentación de “The Nightmare Before Christmas”, el espectáculo anual de la Academia de Ballet Dánssika, Arte en Movimiento, el cual se ha convertido, año con año, en una de las tradiciones artísticas más esperadas de la ciudad.

Desde hace más de una década, la academia dirigida por la Licenciada Ilse Schaffler, sorprende al público con una puesta en escena única que combina danza, teatro y elementos visuales inspirados en la icónica obra de Tim Burton.

En esta edición, participarán bailarinas y bailarines de Dánssika junto con invitados de diversas escuelas y compañías de danza de Nuevo Laredo, seleccionados tras una audición especial, en lo que es ya una celebración del arte local y del talento joven, bajo una coreografía original de la maestra Ilse Schaffler.

El espectáculo está dirigido a toda la familia, con un enfoque tanto para niños como para adultos. A diferencia de los programas tradicionales de la temporada decembrina, como El Cascanueces, por ejemplo, esta producción ofrece una propuesta completamente diferente: una experiencia divertida, original y visualmente impactante que fusiona la estética gótica con el encanto navideño.

“The Nightmare Before Christmas” se ha consolidado como una tradición innovadora en la escena cultural de Nuevo Laredo, gracias a su energía, creatividad y puesta en escena de gran calidad.
Para más información o adquisición de boletos, pueden acudir a la academia Dánssika, ubicada en Chihuahua y Leandro Valle, (de 4 a 8 pm) o comunicarse al (867) 987-3072 o (867) 712-7211.

