Muere a los 99 años la reconocida artista Betye Saar

La pionera del Movimiento de Arte Negro dejó un legado de obras que desafiaron el racismo y reivindicaron la identidad afroamericana

La artista Betye Saar, de Los Ángeles, en el patio trasero de su casa el 22 de abril de 2016 en Los Ángeles, California. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times via AP)

La artista Betye Saar, de Los Ángeles, en el patio trasero de su casa el 22 de abril de 2016 en Los Ángeles, California. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times via AP)

LOS ANGELES.- La artista Betye Saar, cuya obra refleja la identidad, la cultura y la espiritualidad negras, murió la mañana del domingo en Los Ángeles a los 99 años.

Los familiares confirmaron la muerte de Saar el lunes. Habría cumplido 100 años esta semana.

Figura central del Movimiento de Arte Negro de la década de 1960, Saar fue pionera de las cajas de ensamblaje, o esculturas hechas con objetos encontrados, y recuperó recuerdos de la era de las leyes Jim Crow como poderosos tótems de liberación negra.

Según Roberts Projects, la galería de Los Ángeles que la representaba, “su obra, simbólicamente rica, ha evolucionado con el tiempo para demostrar el contexto ambiental, cultural, político, racial, tecnológico, económico e histórico en el que existe”.

Saar comenzó su carrera en el diseño y se volcó al arte a los 35 años. Siguió creando arte hasta bien entrados sus 90. Creció en Pasadena y formó parte de una comunidad de artistas negros en la cercana Altadena; a menudo citaba las Torres Watts de Simon Rodia como una fuente temprana de inspiración.

La práctica de Saar incorporó pintura, grabado, escultura y objetos encontrados, incluidas muñecas, tablas de lavar y otras antigüedades. Barcos, relojes, jaulas y altares se repiten en su obra, al igual que símbolos del ocultismo y la cosmología. Con frecuencia aludía a su signo astrológico, Leo, en forma de leones, que aparecen como acentos en muchas piezas.

“La apropiación que hace de objetos de colección negros, reliquias familiares y objetos utilitarios se transforma mediante la subversión”, señaló la galería. “Entre la generación mayor de artistas negros estadounidenses, Saar es intachable”.

Realizada en 1969, “Black Girl’s Window” fue revolucionaria. Aun así, no fue ampliamente celebrada hasta décadas después, y el Museo de Arte Moderno de Nueva York la adquirió en 2019. “No había tantas galerías en Los Ángeles en ese momento y desde luego no había ninguna para artistas negros”, comentó una vez en una entrevista.

“The Liberation of Aunt Jemima”, creada en 1972, es una de sus obras más importantes. Incluye recuerdos que ella coleccionó y que denigraban a las personas negras, entre ellos una “mammy”, o personaje de minstrel del siglo XIX que sonreía mientras servía a dueños de esclavos blancos.

Sin embargo, en manos de Saar, la figura es recuperada: sonríe, pero sostiene un rifle y tiene una granada de mano.

La obra surgió como respuesta al asesinato en 1968 del reverendo Martin Luther King Jr. en Memphis, Tennessee. Saar afirmó que la muerte de King “desencadenó una rabia dentro de mí, y la mística se transformó en la guerrera”.

“Tuve muchas dudas sobre usar imágenes poderosas y negativas como estas, pensando en cómo las personas blancas veían a las personas negras, y cómo eso influía en la manera en que las personas negras se veían entre sí”, explicó Saar. “Lo que lo salvó fue que convertí a Aunt Jemima en una figura revolucionaria”.

Tras más de 130 años, Quaker Oat anunció que retiraría su marca Aunt Jemima en 2020, al reconocer que el logotipo y sus orígenes estaban “basados en un estereotipo racial”.

Saar enseñó y fue mentora de generaciones de artistas negros, incluido el pintor Kerry James Marshall.

Aunque la obra de Saar se exhibió en una muestra individual en 1975 en el Whitney Museum of American Art, en las décadas siguientes las grandes instituciones exhibieron su trabajo solo de manera esporádica. Sin embargo, en 2019, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y el MoMA presentaron exposiciones individuales simultáneas.

Saar fue incorporada a la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras en la primavera de 2026.

“Tenía una energía inagotable para hacer arte. Creo que tenía mucho que decir y estaba cansada de que el mundo del arte estuviera dominado por hombres blancos”, manifestó Angela Robinson Witherspoon, quien produjo y dirigió un documental en 2023 sobre la vida de Saar. “Betye Saar: Ready to Be A Warrior” incluye entrevistas con John Legend, Tina Knowles y otras voces destacadas.

“Criaba a sus tres hijas pequeñas y quería ser parte del Movimiento por los Derechos Civiles”, agregó Robinson Witherspoon.

“Let’s Get It On: The Wearable Art of Betye Saar”, que se centra en el diseño de vestuario, se exhibe actualmente en Robert Projects en Los Ángeles, y una colección de más de 100 de sus muñecas se presenta en la New-York Historical Society en Manhattan.