Concluye juicio federal por ataque contra escritor Salman Rushdie

El acusado rechazó declarar y el jurado podría comenzar sus deliberaciones este miércoles en Estados Unidos

El novelista Salman Rushdie asiste al estreno del documental "Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie" durante el Festival de Cine de Sundance, el 25 de enero de 2026, en The Ray, en Park City, Utah. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

El novelista Salman Rushdie asiste al estreno del documental "Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie" durante el Festival de Cine de Sundance, el 25 de enero de 2026, en The Ray, en Park City, Utah. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

BUFFALO, Nueva York.- El hombre que está siendo juzgado por el apuñalamiento de Salman Rushdie optó por no declarar ni llamar a ningún testigo el martes en el caso federal de terrorismo, que se espera llegue al jurado tan pronto como el miércoles.

El abogado de Hadi Matar informó al tribunal que el joven de 28 años, que ya fue condenado por cargos estatales de intento de asesinato, no subiría al estrado en su juicio por cargos que incluyen participar en un acto de terrorismo transnacional.

“En este momento, la defensa ha terminado de presentar todas sus pruebas”, manifestó el abogado Nathaniel Barone. Matar se ha declarado no culpable.

Los fiscales también dieron por concluida su presentación el martes, y se prevé que los alegatos finales comiencen el miércoles por la mañana. Rushdie, el autor galardonado de novelas como “Los hijos de la medianoche” y la controvertida “Los versos satánicos”, testificó la semana pasada sobre el ataque de 2022 que casi lo mata y lo dejó ciego de un ojo.

Rushdie estaba a punto de dar una charla, sobre la seguridad de los escritores, nada menos, cuando su atacante subió al escenario detrás de él y lo apuñaló 15 veces ante un público atónito en la Institución Chautauqua, un retiro artístico e intelectual.

Espectadores y otro orador, Henry Reese, se apresuraron a ayudar a Rushdie y a inmovilizar al agresor, quien fue arrestado por agentes del orden asignados al evento. Al principio entregó a las autoridades una licencia de conducir falsa, pero Matar pronto reveló su verdadero nombre a un policía estatal, según el testimonio del agente y un video de la cámara corporal.

Los fiscales sostienen que Matar actuó en respuesta al llamado de 1989 de un exlíder iraní para que se diera muerte a Rushdie debido a “Los versos satánicos”, que desató protestas en todo el mundo musulmán. Algunos creyentes lo consideraron blasfemo por una secuencia onírica en la que aparece el profeta Mahoma del islam.

Rushdie, que nació en India en una familia musulmana y ahora es ciudadano de Estados Unidos, se ocultó durante años. Poco a poco reapareció después de que el gobierno de Irán se distanciara en 1998 de la fetua, u orden religiosa, del fallecido líder supremo ayatolá Ruhollah Khomeini contra el escritor. Khomeini murió en 1989.

Los fiscales afirman que Matar, un ciudadano estadounidense-libanés nacido en Estados Unidos, actuó por lealtad a Irán y al grupo militante Hezbollah, con base en Líbano. El fallecido líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo en 2006 que, si alguien hubiera cumplido la fetua, los periódicos europeos no se habrían atrevido a publicar una caricatura de Mahoma que estaba causando indignación en comunidades musulmanas.

El gobierno de Irán negó su participación en el apuñalamiento de 2022, aunque el entonces portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores insinuó que Rushdie se buscó problemas al insultar al islam. Nasrallah no comentó sobre el ataque.

El gobierno de Estados Unidos designa a Hezbollah como una organización terrorista extranjera. Matar también describió al grupo en un trabajo de 2016 como una organización terrorista, dijo el fiscal federal adjunto Timothy Lynch el martes durante argumentos legales cuando los jurados estaban fuera de la sala.

Matar comenzó a investigar el paradero de Rushdie en 2020 y, con el tiempo, escribió en notas privadas que “necesitamos matarlo lo antes posible” y “convertirnos en un guerrero y simplemente terminar con esto”, según han señalado los fiscales.

Matar tampoco testificó en su juicio estatal de 2025. Su abogado ha dicho que los fiscales federales están haciendo insinuaciones, pero no tienen pruebas sobre las intenciones del hombre.

“No hay hechos. No hay pruebas contundentes”, declaró Barone en una entrevista fuera del tribunal la semana pasada. “Podría haber varias explicaciones razonables y plausibles sobre lo que estaba pensando”.

Barone argumentó sin éxito el martes que los fiscales no habían presentado pruebas suficientes para que el juicio continuara. Un juez rechazó la solicitud de Barone de desestimar el caso.

Matar cumple actualmente una condena estatal de 25 años de prisión. Si es declarado culpable en el caso federal, enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua.