Sismo de magnitud 7.1 deja desaparecidos y daños en Japón

El terremoto provocó derrumbes, heridos y evacuaciones masivas; autoridades mantienen labores de búsqueda y evaluación de daños

En esta imagen aérea se observa un puente parcialmente derrumbado tras el sismo ocurrido en Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto, el martes 28 de julio de 2026. (Kyodo News vía AP)

En esta imagen aérea se observa un puente parcialmente derrumbado tras el sismo ocurrido en Yatsushiro, en la prefectura de Kumamoto, el martes 28 de julio de 2026. (Kyodo News vía AP)

TOKIO.- Un sismo de magnitud 7,1 sacudió el martes Kyushu, la principal isla meridional de Japón, y provocó el derrumbe de parte de un centro comercial y de una enorme chimenea en una fábrica de papel, dejando decenas de personas desaparecidas o heridas, dijeron funcionarios. Se emitió un aviso de tsunami que fue levantado rápidamente.

Había temores de que al menos dos personas hubieran muerto.

El segundo piso del centro comercial Aeon Mall en Kashima Town colapsó, atrapando a un número desconocido de personas, según el departamento de bomberos en la capital de la prefectura de Kumamoto. La televisión nacional japonesa NHK dijo que el derrumbe se produjo después de una explosión, que se cree fue provocada por una fuga de gas en el edificio.

Cuatro personas fueron rescatadas con lesiones y trasladadas a un hospital, mientras que otras 10 estaban desaparecidas, dijo el equipo de respuesta de emergencia de la prefectura de Kumamoto. Dijo que aún se investiga el alcance de los daños mientras continuaban las labores de búsqueda y rescate.

Un comerciante de 35 años dijo al periódico japonés Asahi que huyó del edificio después de la alerta del sismo y escuchó una explosión que sonó como una detonación de bomba aproximadamente una hora después. Cuando se dio la vuelta, vio una enorme columna de humo blanco saliendo del centro comercial.

Una empleada del lugar dijo a la televisora japonesa TBS que ella y sus colegas olieron gas cuando regresaron a sus tiendas después de ayudar a los clientes a evacuar el edificio, y luego escucharon la explosión.

Un hombre entrevistado por el periódico Yomiuri dijo que un amigo suyo que trabaja en el centro comercial estaba desaparecido, y que oraba para que quienes no han sido localizados sean rescatados a salvo.

En la fábrica de Yatsushiro de Nippon Paper Industries Co., donde una chimenea se derrumbó y el edificio resultó dañado, 11 personas quedaron atrapadas bajo los escombros, informó el equipo de emergencia de Kumamoto. Dos de ellas fueron encontradas posteriormente sin signos vitales, mientras que se desconocían las condiciones de las otras nueve, dijo el equipo.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres dijo que se aconsejó evacuar a más de 260.000 personas, la mayoría en la prefectura de Kumamoto, pero también en la vecina prefectura de Nagasaki.

La zona afectada está a unos 900 kilómetros (540 millas) al suroeste de Tokio, la capital del país.

Un aviso de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro en las costas occidentales de la prefectura de Kumamoto y tres prefecturas vecinas fue levantado en un lapso de dos horas, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

La primera ministra Sanae Takaichi informó a los periodistas que había reportes de daños en carreteras, puentes y edificios, así como apagones e incendios, aunque los detalles aún no están claros.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres dijo que no había reportes de daños en las principales instalaciones públicas e infraestructura. La Autoridad de Regulación Nuclear reportó que no se encontraron anomalías en tres centrales nucleares cercanas. La policía de Kumamoto ha recibido más de 100 llamadas de emergencia tras el sismo, informó NHK.

Kyodo dijo que un hospital en la ciudad de Yatsushiro recibió a unas 40 personas con lesiones y que otras 50 fueron trasladadas a un hospital en la ciudad de Kumamoto.

El sismo también afectó a varios grandes fabricantes en Kyushu.

Toyota Motor Corp. informó que ha suspendido las operaciones en tres de sus fábricas en Kyushu, en parte por cuestiones de seguridad, y que reabrirán el miércoles. Toyota dijo que no había reportes de personas heridas o daños en las plantas, aunque la empresa aún evaluaba la situación.

Honda Motor Co. y Nippon Paper también suspendieron operaciones, y Yamato Transport Co. también detuvo los servicios de entrega hacia y desde Kumamoto, informó el diario de negocios Nikkei.

Los trenes bala Shinkansen y los trenes locales en Kyushu se suspendieron para hacer controles de seguridad, mientras que la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto fue cerrada, sin “perspectivas de reanudar las operaciones” en el corto plazo, según un aviso en el sitio web del aeropuerto. No había detalles.

El Ministerio de Defensa informó el envío de aeronaves a la zona para evaluar la situación.

Un tren se descarriló y cayó de lado en la estación de Yatsushiro, y varios muros de piedra resultaron dañados en el castillo de Kumamoto, un importante destino turístico que resultó gravemente dañado en el sismo de 2016 y aún está siendo reparado, informó Kyodo.

“El temblor me recordó el terremoto de Kumamoto (hace 10 años) y me asusté”, dijo Hiroki Shimoda, un funcionario del ayuntamiento de Mifune, quien vio cómo las tejas de los techos de viviendas cercanas caían al suelo. Kumamoto resultó afectada por un sismo mortal en 2016 que dejó al menos 50 muertos.

Shinji Kiyomoto, de la Agencia Meteorológica de Japón, instó a los residentes a tener especial precaución durante los próximos dos o tres días.

El subsecretario de prensa del secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su solidaridad con quienes están en peligro y con el pueblo de Japón.

“Nuestros corazones están con las personas afectadas por este terremoto”, dijo Farhan Haq, el subsecretario de prensa. “Las autoridades nacionales encabezan la respuesta, pero estamos listos para apoyar si es necesario”.