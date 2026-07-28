Johnson & Johnson pacta pago millonario por demandas de talco

La farmacéutica desembolsará 5.500 millones de dólares para resolver la mayoría de los casos por presunto cáncer de ovario

La sede de Johnson & Johnson en New Brunswick, Nueva Jersey, el 8 de febrero del 2024. (AP foto/Ted Shaffrey)

La sede de Johnson & Johnson en New Brunswick, Nueva Jersey, el 8 de febrero del 2024. (AP foto/Ted Shaffrey)

NUEVA YORK.- Johnson & Johnson ha aceptado pagar 5.500 millones de dólares para cerrar las demandas restantes que alegan que sus productos de talco causaron cáncer de ovario.

La farmacéutica, que ha estado combatiendo demandas relacionadas con el talco durante más de una década, indicó que el acuerdo está condicionado a que participe al menos el 95% de los demandantes restantes.

Un juez de un tribunal de bancarrota rechazó el año pasado un acuerdo por 9.000 millones de dólares propuesto por la filial de la empresa Red River Talc, que habría sido uno de los mayores acuerdos por agravios masivos en la historia.

Johnson & Johnson decidió no apelar ese fallo y, en su lugar, seguir litigando en los tribunales.

Un juez federal ordenó la semana pasada a los demandantes explicar por qué las reclamaciones de talco aún pendientes no deberían ser desestimadas, después de que sus testigos no pudieran aportar un vínculo directo entre el producto de la empresa y el cáncer.

“La orden del tribunal colocó a los demandantes en una posición insostenible, al tener que presentar pruebas específicas de causalidad para mantener sus reclamaciones, pruebas que no existen”, declaró en un comunicado Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de Johnson & Johnson.

Como parte del acuerdo propuesto esta semana, Johnson & Johnson realizará un pago inicial de no más de 3.000 millones de dólares el próximo año. No tendrá pagos adicionales pendientes hasta 2028.

“Si bien estamos seguros de que la empresa habría prevalecido finalmente con más litigios, como lo ha hecho en la gran mayoría de los casos juzgados hasta la fecha, esta resolución permite a la empresa dejar este asunto atrás y mantenerse enfocada en su misión de desarrollar importantes medicamentos y dispositivos”, indicó Haas.

Johnson & Johnson señaló que anteriormente llegó a acuerdos en alrededor del 95% de las demandas presentadas por mesotelioma, un cáncer en el tejido que rodea órganos como los pulmones y el corazón, así como en todas las reclamaciones estatales de protección al consumidor y en todas las disputas con proveedores de talco.

Las acciones de la empresa, con sede en New Brunswick, Nueva Jersey, subieron más de un 2% antes de la apertura del mercado el martes.