Multa Unión Europea a Google con mil millones de dólares

Bruselas concluyó que la empresa favoreció sus propios servicios, afectando la competencia y las opciones de los consumidores

Una mujer pasa por delante de una pantalla gigante con el logo de Google durante un evento en el Paris Google Lab, en un aparte de la AI Action Summit, en París, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

Una mujer pasa por delante de una pantalla gigante con el logo de Google durante un evento en el Paris Google Lab, en un aparte de la AI Action Summit, en París, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Thibault Camus, archivo)

BRUSELAS.- La Unión Europea multó el jueves a Google con 890 millones de euros (1.000 millones de dólares) tras determinar que el gigante tecnológico infringió las normas antimonopolio digitales al configurar Google Play y su omnipresente motor de búsqueda para encauzar a los consumidores hacia sus propios servicios y aplicaciones en detrimento de la competencia.

Es la última gran ofensiva de Bruselas contra las grandes tecnológicas, en una estrategia con la que ha liderado a nivel global a la hora de poner límites a algunas de las mayores empresas del planeta, desde Silicon Valley hasta Beijing.

Lo ha hecho pese al riesgo de incurrir en la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha arremetido contra las regulaciones digitales del bloque de 27 países en el marco de una campaña más amplia contra Europa: impuso altos aranceles, lanzó amenazas de arrebatar Groenlandia a Dinamarca por la fuerza e hizo tambalearse la confianza dentro de la alianza militar de la OTAN.

En el pasado, Trump ha amenazado con represalias si se penaliza a las tecnológicas estadounidenses.

Google había perdido recientemente una apelación contra una multa antimonopolio de 4.500 millones de dólares impuesta por frenar la competencia y reducir las opciones de los consumidores mediante el dominio de su sistema operativo móvil Android.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque y su máxima autoridad antimonopolio, afirmó que actuaba en interés de los consumidores tras llevar a cabo una investigación sobre Google.

“Los mejores productos deberían triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les indiquen dónde pueden acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no se lleva una comisión”, dijo Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva.

El presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, arremetió contra la multa calificándola de “degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de denunciantes interesados” que afectará negativamente a las empresas y los consumidores europeos.

La Ley de Mercados Digitales del bloque obliga a Google “a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que a los europeos les encantan —como los precios instantáneos y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play”, añadió.

La UE describe a los siete gigantes tecnológicos globales —Amazon, Apple, Alphabet (matriz de Google), Meta, Microsoft y ByteDance (propietaria de TikTok)— como “guardianes” que controlan el acceso de los consumidores.

“En la UE, las empresas tienen derecho a competir de manera justa. Los guardianes tienen la obligación de garantizar unas condiciones equitativas y los consumidores el derecho a elegir ofertas alternativas más baratas”, apuntó el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier. Alphabet reportó ingresos de 403.000 millones de dólares en 2025.