Labora SAT con normalidad en el actual periodo vacacional gubernamental

Módulo abre de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y, los viernes, de 8:30 a 15:00 horas

El SAT se ubica a un costado del puente Internacional #1. [Archivo/Líder Web]

El SAT se ubica a un costado del puente Internacional #1. [Archivo/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Durante el actual periodo vacacional de verano, dependencias gubernamentales continúan trabajando. Tal es el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que sigue laborando con la atención habitual en el módulo de Nuevo Laredo, donde los contribuyentes pueden realizar diversos trámites de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y, los viernes, de 8:30 a 15:00 horas.

El SAT recordó que la atención, para la mayoría de los servicios, se brinda únicamente mediante cita previa.

Matías Alberto Nieto Rentería, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas “3”, explicó que el módulo mantiene sus operaciones de manera normal y precisó que la atención se realiza en los horarios establecidos.

La autoridad fiscal destacó que dos servicios continúan disponibles sin necesidad de agendar una cita, con el objetivo de facilitar a los contribuyentes la obtención de su Constancia de Situación Fiscal o el acceso a herramientas digitales para realizar diversos trámites en línea.