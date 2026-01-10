Hallan sin vida a dos hombres en el poniente de Nuevo Laredo

Los fallecidos fueron localizados en las colonias Villas de San Miguel y Bertha del Avellano.

NUEVO LAREDO, TAM. – Autoridades ministeriales atendieron el reporte de una persona sin vida al interior de un domicilio en la colonia Villas de San Miguel, donde la mañana de este día fue localizado un hombre de 68 años, recostado sobre una cama, sin aparentes signos de violencia.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al inmueble tras el aviso recibido a través del número de emergencias, procediendo al acordonamiento del área para las diligencias correspondientes.

En el sitio se confirmó el fallecimiento de un masculino identificado con iniciales Felipe “R”, cuyo cuerpo se encontraba en el área de sala-comedor, sin indicios visibles de forcejeo o lesiones externas.

De acuerdo con información proporcionada por un familiar directo, el hombre padecía hipertensión e insuficiencia renal crónica y recibía tratamiento de hemodiálisis, por lo que su estado de salud era delicado.

La persona que realizó el reporte indicó que alrededor de las 09:30 horas intentó comunicarse con él y, al no obtener respuesta ni signos vitales, solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

En un hecho distinto, también fue reportado el hallazgo de un hombre sin vida en un domicilio de la colonia Bertha del Avellano, donde policías investigadores localizaron a un masculino de 49 años recostado en el piso, a un costado de una cama, igualmente sin señales aparentes de violencia.

Según un familiar, el hombre vivía solo y presentaba antecedentes de enfermedades crónicas; tras la confirmación del deceso por parte de Protección Civil, el Ministerio Público tomó conocimiento para continuar con los procedimientos legales y determinar la causa del fallecimiento conforme a protocolo.