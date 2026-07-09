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Se incendia caja de tráiler utilizada como bodega; hubo daños considerables

Bomberos evitaron que el fuego alcanzara la vegetación y estructuras cercanas; no se registraron personas lesionadas

Tras varios minutos de maniobras, el incendio fue sofocado y la zona quedó bajo resguardo mientras se realizaban inspecciones para descartar riesgos adicionales. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una caja de tráiler usada como bodega se incendió en un predio ubicado a un costado de la Carretera Aeropuerto, metros antes del Puente Transformación, lo que generó una intensa movilización de elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo con los primeros reportes, al arribar al sitio los cuerpos de emergencia iniciaron de inmediato las labores para controlar y extinguir el fuego, con el objetivo de evitar que las llamas se propagaran hacia la vegetación y otras estructuras cercanas.

Tras varios minutos de maniobras, el incendio fue sofocado y la zona quedó bajo resguardo mientras se realizaban inspecciones para descartar riesgos adicionales.

El siniestro ocasionó cuantiosos daños materiales en la caja del tráiler, la cual presentó afectaciones considerables a consecuencia del fuego. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a inmuebles aledaños, de acuerdo con la información disponible.

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