Se incendia caja de tráiler utilizada como bodega; hubo daños considerables

NUEVO LAREDO, TAM.- Una caja de tráiler usada como bodega se incendió en un predio ubicado a un costado de la Carretera Aeropuerto, metros antes del Puente Transformación, lo que generó una intensa movilización de elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
De acuerdo con los primeros reportes, al arribar al sitio los cuerpos de emergencia iniciaron de inmediato las labores para controlar y extinguir el fuego, con el objetivo de evitar que las llamas se propagaran hacia la vegetación y otras estructuras cercanas.
Tras varios minutos de maniobras, el incendio fue sofocado y la zona quedó bajo resguardo mientras se realizaban inspecciones para descartar riesgos adicionales.
El siniestro ocasionó cuantiosos daños materiales en la caja del tráiler, la cual presentó afectaciones considerables a consecuencia del fuego. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a inmuebles aledaños, de acuerdo con la información disponible.