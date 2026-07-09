Designa Américo a Alejandro Rincón como titular de Relaciones Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana

Ciudad Victoria, Tam.- El gobernador Américo Villarreal Anaya designó este día al licenciado Jesús Alejandro Rincón Herrera como nuevo titular de la Dirección General de Relaciones Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana, adscrita a la Oficina del Gobernador, y lo instruyó a fortalecer las acciones que permitan un trato directo con la población, así como canalizar sus peticiones y solicitudes que contribuyan a lograr el bienestar de las y los tamaulipecos.

Desde el inicio de su administración, el gobernador Américo Villarreal ha dado atención prioritaria a las demandas y peticiones de la población que lo aborda de manera personal durante sus giras de trabajo, en eventos oficiales o en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Estas peticiones se canalizan a las diferentes dependencias del Estado para su seguimiento y la oportuna atención de las necesidades de la ciudadanía, por lo que la llegada del nuevo titular de esta dirección, permitirá redoblar esfuerzos y continuar impulsando las acciones de un gobierno humanista en todos los rincones del estado.