Detienen a mujer tras chocar dos vehículos estacionados

Autoridades atribuyeron el accidente al consumo de alcohol y la falta de precaución al conducir

El informe pericial establece que el accidente fue provocado por la falta de precaución al conducir y por manejar bajo los efectos del alcohol. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El informe pericial establece que el accidente fue provocado por la falta de precaución al conducir y por manejar bajo los efectos del alcohol. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una conductora fue detenida por autoridades de Tránsito Municipal luego de verse involucrada en un accidente vial que dejó daños materiales en dos vehículos estacionados sobre la calle Gutiérrez, metros antes del cruce con Reynaldo Garza, en la colonia Peña Benavides.

De acuerdo con el parte oficial de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el percance ocurrió cuando Divimara Lamar, de 55 años, conducía un automóvil Chevrolet Cruze modelo 2014 y, al desplazarse de oriente a poniente, perdió el control de la unidad al cargarse hacia su derecha por falta de precaución.

El vehículo impactó inicialmente un automóvil Lincoln Town Car modelo 2001, propiedad de una residente de la colonia Hidalgo, que se encontraba estacionado, y posteriormente continuó su trayectoria hasta chocar una camioneta Chrysler Town & Country modelo 2002, también estacionada y propiedad de un vecino de la colonia Militar.

El informe pericial establece que el accidente fue provocado por la falta de precaución al conducir y por manejar bajo los efectos del alcohol.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, la conductora no pudo rendir su declaración debido al estado en que se encontraba. El vehículo fue asegurado y trasladado al corralón, mientras la presunta responsable quedó bajo arresto administrativo en Tránsito Municipal para el desarrollo de los procedimientos legales correspondientes.