Vuelven a conquistar la Bodega Indoor Soccer

Nuevo Laredo, Tam.- En un partido jugado por nota, en el que no hubo margen de error, Camila FC se levantó con el título de la categoría 2012-2013 de la Bodega Indoor Soccer. El encuentro, en los minutos iniciales, ambas escuadras buscaron marcar la diferencia pero fue el deportivo Camila que estuvo bien aplicado desarmando el poderoso ataque Mérida y en una gran jugada de presión alta logran irse 1-0 al frente con gol de William Lara Hernández.

Aprovechando el desconcierto del cuadro de Mérida Camila, siguió al ataque y de la derecha de Diego Chávez Alvarado “Peluche” mandó los cartones 2-0. Previo a culminar el primer tiempo, Mérida logra conectar y meterse al partido poniendo 2-1 la gran final. Para la segunda parte las jugadas continuaban en ambas porterías, los porteros convirtiéndose en figuras, pero cayó el 3-1 favor de Camila, conductor de Gael Martínez Rodríguez que daba más tranquilidad al cuadro de Camila.

Mérida seguía tocando la puerta pero Rogelio Arriaga Peña, el portero de Camila demostró por qué por tercera temporada es el mejor guardameta de la liga y bajo la cortina no permitió que su arco fuera vencido. Nuevamente marcó Diego Chávez Alvarado, puso el 4-1 y previo al silbatazo final Mateo Núñez Guerrero, desde el punto penal cerró el marcado y bordó esta tercera estrella de Camila en esta liga.

Rogelio Arriaga Peña fue pieza clave para el título y recibió el reconocimiento como Mejor Portero del Torneo.

Palmarés Camila FC ha logrado tres campeonatos en la Bodega Indoor Soccer: Dos en la categoria 2012-2013, 1 en la categoria 2013-2014. También se coronó dos veces en la Liga de la Colonia Nueva Era la Pileta y un Campeón de Campeones.

GOLES William Lara Hernández 1

Diego Chávez Alvarado 2

Gael Martínez Rodríguez 1

Mateo Núñez Guerrero 1

CAMPEONES

Rogelio Arriaga Peña

Rogelio López Hernández

William Lara Hernández

Santiago Rodriguez Gutierrez

Diego Chávez Alvarado

Mateo Nuñez Guerrero

Robi Rodríguez Hernández

Jesús Calderón Ramírez

Leonardo Álvarez Ortiz

Gael Martínez Rodríguez

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