Rompe Inglaterra-México récord histórico de audiencia televisiva en EU

El duelo superó todas las marcas previas sin participación estadounidense, tanto en inglés como en español

El inglés Jarell Quansah (26) pugna el balón con el mexicano Johan Vásquez (5) durante el partido de los octavos el final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El inglés Jarell Quansah (26) pugna el balón con el mexicano Johan Vásquez (5) durante el partido de los octavos el final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

NUEVA YORK.- El partido entre Inglaterra y México por los octavos de final ha sido el encuentro del Mundial más visto en inglés en la historia del país que no involucró a Estados Unidos, según Fox.

La cadena informó el miércoles que un promedio de más de 21,7 millones de personas sintonizó para ver la victoria de Inglaterra por 3-2 en la Ciudad de México el domingo por la noche. Eso supera el récord anterior de la final entre Argentina y Francia en 2022, que fue vista por 16,7 millones.

Telemundo, la cadena en español, anunció que el Inglaterra-México alcanzó una audiencia de 23,2 millones para quedar como el partido más visto por una audiencia en español, eclipsando el récord previo de 18,9 millones fijado en el México-Ecuador de la ronda previa.

Fox indicó que la audiencia alcanzó su punto máximo con más de 25,7 millones entre las 10:15 y las 10:30 de la noche, hora del Este. El partido entre Estados Unidos y Bélgica la noche siguiente es el más visto, con 30 millones.