Fallece Phil Regan, histórico lanzador y entrenador de Grandes Ligas

Phil Regan, coach de lanzadores de los Mets de Nueva York, mira al campo previo al partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Cachorros de Chicago, el 22 de junio de 2019, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

Phil Regan, coach de lanzadores de los Mets de Nueva York, mira al campo previo al partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Cachorros de Chicago, el 22 de junio de 2019, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Phil Regan, quien lanzó para cuatro equipos de las Grandes Ligas durante 13 años antes de pasar cinco décadas más en el béisbol como entrenador, mánager y cazatalentos, murió el miércoles. Tenía 89 años.

Regan falleció en paz por causas naturales, informó a The Associated Press su abogado, Matthew Blit.

Apodado “El Buitre” por su compañero Sandy Koufax debido a su inclinación por entrar en momentos oportunos desde el bullpen —lo que le valió 58 victorias en 446 apariciones de relevo a lo largo de su carrera—, Regan fue seleccionado al Juego de Estrellas en 1966, en su primera temporada con los Dodgers de Los Ángeles, cuando terminó 14-1 con una efectividad de 1,62 en 65 juegos y lideró la Liga Nacional con 21 salvamentos.

Regan debutó con los Tigres de Detroit, del estado donde nació, en 1960 y abrió 101 juegos en sus primeros seis años en las mayores, antes de convertirse en relevista de tiempo completo en la Liga Nacional. El derecho pasó a los Cachorros de Chicago en 1968 y luego tuvo una estadía de 10 juegos con los Medias Blancas de Chicago en 1972 para cerrar su última temporada en las Grandes Ligas. En su carrera, Regan registró marca de 96-81 con una efectividad de 3,84 en 551 juegos y 92 salvamentos, con una efectividad más de una carrera completa menor como relevista (3,30) que como abridor (4,44).

El oriundo de Otsego, Michigan, dejó una huella mayor una vez que se bajó del montículo. Construyó un amplio currículum que incluyó nueve años como entrenador principal de béisbol en Grand Valley State University, más de dos décadas como mánager en las ligas invernales de República Dominicana y Venezuela, y una temporada como mánager de los Orioles de Baltimore en 1995. Regan también fue coach de pitcheo de cuatro equipos distintos de las Grandes Ligas —Seattle, Cleveland, los Cachorros y los Mets— y del Team USA en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Regan reemplazó a Johnny Oates en la temporada de 1995, acortada por la huelga, con los Orioles, y dirigió a tres futuros miembros del Salón de la Fama —Cal Ripken Jr., Mike Mussina y Harold Baines— mientras registraba foja de 71-73. Fue sustituido por Davey Johnson después de un año.

Los Mets lo sacaron del retiro en 2009, y Regan pasó entonces siete años como coach de pitcheo del afiliado de Clase A St. Lucie antes de asumir un puesto como asistente del coordinador de pitcheo de ligas menores. Participó en el desarrollo de figuras destacadas como Jacob deGrom, Seth Lugo, Steven Matz, Paul Sewald y Noah Syndergaard a medida que avanzaban por el sistema de granjas.

Fue ascendido a coach interino de pitcheo de las Grandes Ligas a mitad de la temporada 2019, a los 82 años, para reemplazar a Dave Eiland, quien había sido despedido. Tras permanecer tres años más en la organización como asesor principal de desarrollo de pitcheo, Regan demandó a los Mets y al entonces gerente general Brodie Van Wagenen por discriminación por edad y despido injustificado. Los Mets contrataron a Jeremy Hefner, que tenía 33 años en ese momento, para el puesto de coach de pitcheo en 2020.

Regan tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Carol, quien murió en 2004. Conoció a su segunda esposa, Lissette, mientras entrenaba en Venezuela.

Blit manifestó: “Su vida estuvo dedicada al béisbol y a su familia, especialmente a los 18 nietos a los que simplemente adoraba. Hay mucho sobre Phil aquí en Estados Unidos, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es su impacto en Venezuela. Entrenó allí durante muchos años y se ganó el respeto de muchísimos jugadores venezolanos. Pero él siempre decía que su mayor recompensa por entrenar en Venezuela fue su esposa”.