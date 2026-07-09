Acerca Ayuntamiento trámites y servicios gratuitos a Las Torres

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de acercar los servicios públicos a las familias neolaredenses y facilitar la realización de trámites sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas municipales, el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a asistir a una nueva jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, que se llevará a cabo este jueves 9 de julio, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el Parque Los Girasoles, ubicado en la calle Linares, entre Plutarco Elías Calles y Caudillo del Sur, en la colonia Las Torres.

Durante esta jornada, las y los asistentes podrán recibir atención personalizada por parte de distintas dependencias municipales y estatales, realizar trámites, solicitar asesorías y acceder a diversos programas sociales, todo en un mismo lugar y cerca de su hogar.

Entre los servicios disponibles se encuentran el pago del impuesto predial, expedición de documentos oficiales, asesorías legales, recepción de reportes ciudadanos, incorporación a programas sociales, así como inscripciones a talleres culturales y deportivos.

Además, se contará con la participación de la Oficina Fiscal del Estado, donde se brindará información relacionada con placas, licencias e impuestos estatales; la Jurisdicción Sanitaria, que ofrecerá servicios preventivos como detección de glucosa, presión arterial, hemoglobina glucosilada, vacunación y pruebas rápidas de VIH, VDRL y hepatitis; así como brigadas de salud con consultas de medicina general, nutrición, psicología y salud integral de la mujer.

Las familias también podrán realizar el trámite de la tarjeta de descuentos “Juntos Lo Hacemos Posible”, recibir asesoría gratuita por parte del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, acceder al registro y entrega de apoyos alimentarios, así como realizar diversos trámites en los módulos del Sistema DIF y del Registro Civil del Estado, entre ellos inscripciones, regularizaciones, cancelaciones y certificaciones.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las y los habitantes de la colonia Las Torres y sectores aledaños para aprovechar esta jornada integral, que reúne en un solo espacio decenas de servicios pensados para brindar atención ágil, cercana y sin costo, fortaleciendo el compromiso de acercar el gobierno a cada colonia de Nuevo Laredo.