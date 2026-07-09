Invita Municipio a sumarse a campaña de donación

Esta campaña se está realizando periódicamente, a través brigadas en las que estos artículos se entregan a las personas que más lo necesitan y que demuestran tener un grado de vulnerabilidad. [Agencias]

Esta campaña se está realizando periódicamente, a través brigadas en las que estos artículos se entregan a las personas que más lo necesitan y que demuestran tener un grado de vulnerabilidad. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como una medida para apoyar a los sectores vulnerables de Nuevo Laredo, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Participación Social y Ciudadana, lleva a cabo una colecta permanente de artículos que estén en buen estado, para posteriormente repartirlos en las colonias donde más se necesitan.

Jesús Espinoza, director de la dependencia, explicó que los artículos se donan a la Secretaría de Bienestar Social y posteriormente, en las visitas que realiza a las colonias, llevan los artículos para darles una segunda vida y un mejor uso.

“Estamos nosotros haciendo una colecta de todo que son prendas, calzado,todo lo que puedan ser juguetes y resulten útiles y que estén en buen estado, en beneficio de las colonias más alejadas del sector centro y sobre todo con cierto grado de vulnerabilidad”, comentó Jesús Espinoza.

Esta campaña se está realizando periódicamente, a través brigadas en las que estos artículos se entregan a las personas que más lo necesitan y que demuestran tener un grado de vulnerabilidad.

Ya se han visitado con este programa del Gobierno de Nuevo Laredo colonias como Fraccionamiento El Progreso, así como la CNOP, haciendo las donaciones de los artículos a más de 200 vecinos.

“Estamos muy enfocados con esta colecta permanente y la invitación es para que acudan a nuestras oficinas, nos encontramos en la Antigua Aduana en donde era el área de REPUVE, para todos los ciudadanos que deseen donar”, comentó.

La próxima colonia que recibirá este beneficio será la colonia Cavazos Lerma, en la que llevarán los artículos que la gente done y mencionó que posteriormente se dará a conocer a través de las redes sociales de la Secretaría de Bienestar Social, el calendario para que vean en donde se van a hacer estas campañas.

Las oficinas de la Dirección de Participación Social y Ciudadana, se encuentran en Arteaga #3900 en el Sector Centro de Nuevo Laredo en la Antigua Aduana de Nuevo Laredo o también pueden comunicarse al teléfono de la Secretaría de Bienestar Social que es el (867) 713-3619.