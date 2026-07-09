Lleva COMAPA agua en pipas a colonias del sur de Nuevo Laredo

Para apoyar a las familias durante los días de calor intenso

Las colonias Santa Cecilia, Valle Dorado, Elizondo y San Mauricio, ubicadas en el sur de la ciudad, son algunos de los sectores donde se brinda este apoyo. [Agencias]

Las colonias Santa Cecilia, Valle Dorado, Elizondo y San Mauricio, ubicadas en el sur de la ciudad, son algunos de los sectores donde se brinda este apoyo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Ante las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad y el incremento en el consumo de agua, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo mantiene el apoyo con pipas de agua en colonias donde la presión disminuye debido a la alta demanda.

Las colonias Santa Cecilia, Valle Dorado, Elizondo y San Mauricio, ubicadas en el sur de la ciudad, son algunos de los sectores donde se brinda este apoyo para que las familias puedan llenar sus tinacos o recipientes y cuenten con agua para sus necesidades básicas.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que realiza Comapa para atender a las zonas más alejadas de la red de distribución, donde durante los días de mayor calor el consumo aumenta considerablemente y la presión puede disminuir.

El organismo continúa monitoreando el comportamiento del servicio en toda la ciudad y destinando recursos donde más se necesitan, con el objetivo de apoyar a las familias mientras se normalizan las condiciones de consumo.

Comapa hace un llamado a la ciudadanía a utilizar el agua de manera responsable, evitando desperdicios, ya que cada acción para cuidarla ayuda a que más hogares puedan contar con el servicio, especialmente durante esta temporada de intenso calor.