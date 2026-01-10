Sale ilesa de incendio en su automóvil

Sucedió en avenida Lerdo de Tejada, a unos metros de las oficinas administrativas del IMSS

De acuerdo con la información recabada en el lugar, tras el ruido inicial comenzaron a salir llamas del área frontal del vehículo, lo que obligó a la conductora a detener su marcha de manera inmediata. (Foto: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Una conductora salió ilesa la mañana de este viernes luego de que el vehículo que tripulaba se incendiara tras una aparente falla mecánica, cuando circulaba por la avenida Lerdo de Tejada, a unos metros de las oficinas administrativas del IMSS, en el sector Centro.

El incidente se registró cuando la mujer, de edad adulta, se desplazaba de norte a sur en un automóvil tipo sedán, y al aproximarse al cruce con la calle Belden se escuchó un fuerte estruendo proveniente del compartimento del motor.

Testigos señalaron que una persona que laboraba en un estacionamiento cercano alertó a la automovilista para que descendiera de la unidad, acción que permitió que se pusiera a salvo antes de que el fuego se propagara.

Minutos después arribaron elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos, quienes procedieron a controlar y sofocar el incendio, evitando que las llamas se extendieran a otros vehículos o inmuebles cercanos.

A pesar de la rápida intervención, el automóvil presentó daños totales en el área del motor y afectaciones en parte de la cabina, sin que se reportaran personas lesionadas.