Se registra conato de incendio en negocio del sector centro

El incidente ocurrió en un local dedicado a la venta y reparación de aparatos electrónicos, ubicado en el cruce de las calles Pedro José Méndez y Doctor Mier

De acuerdo con la información recabada en el sitio, un hombre de aproximadamente 63 años realizaba labores de soldadura en la parte posterior del inmueble cuando se produjo el incidente. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM. – Un conato de incendio se registró la tarde de este viernes en un negocio del sector Centro de esta frontera, luego de que una chispa generada durante trabajos de reparación provocara el inicio de fuego al interior del establecimiento.

El incidente ocurrió en un local dedicado a la venta y reparación de aparatos electrónicos, ubicado en el cruce de las calles Pedro José Méndez y Doctor Mier, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, un hombre de aproximadamente 63 años realizaba labores de soldadura en la parte posterior del inmueble cuando se produjo el incidente.

Autoridades señalaron que una chispa alcanzó una zona donde se almacenaban televisores antiguos y material en desuso, lo que ocasionó que el fuego se propagara de manera inicial en ese punto.

Personal de Protección Civil y Bomberos acudió de forma oportuna tras el reporte al número de emergencias, procediendo a controlar y sofocar las llamas en cuestión de minutos.

La rápida intervención evitó que el fuego se extendiera al resto del local y a negocios colindantes, limitando los daños a un área específica del establecimiento.

Las autoridades clasificaron el hecho como un conato de incendio, reportando únicamente daños materiales menores y confirmando que no se registraron personas lesionadas, quedando el lugar bajo verificación preventiva.