Mantiene dólar ajustes en el tipo de cambio

A la venta sigue en 18.50 y a la compra sube de 17.30 a 17.60

(Foto: José García/Líder Web). Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo.
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- El dólar sigue registrando cambios. Ahora, correspondió en la cotización a la compra, donde pasó de 17.30 a 17.60 en centros cambiarios.

Mientras, a la venta, sigue en 18.50. En tan solo cuatro días se ha encarecido 20 centavos la divisa verde.

Estos ajustes en la cotización siguen luego del retorno de miles de paisanos a los Estados Unidos, tras las vacaciones de invierno concluidas.

Con ello, la moneda extranjera se enfila a su recuperación a niveles de noviembre pasado, cuando el dólar se cotizaba en 18.70 a la venta.

