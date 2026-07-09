Mueren hombres de 26 y 67 años por causas naturales en casos separados

NUEVO LAREDO, TAM.- Autoridades informaron sobre el fallecimiento de dos hombres en distintos domicilios de esta frontera, sin que en ninguno de los casos se observaran indicios de violencia. Ambas muertes fueron por causas naturales.

El primer reporte correspondió a Juan Carlos “M”, de 26 años, quien fue localizado sin vida en el patio de su vivienda ubicada en la colonia Los Olivos II. De acuerdo con el testimonio de su padre, la víctima fue encontrada sentada sobre una cubeta y sin signos de respuesta, por lo que las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento mediante el cual se determinó que el fallecimiento ocurrió por causas naturales.

En un segundo hecho, Luis Carlos “T”, de 67 años, fue encontrado sin vida en el baño de su domicilio en la colonia Valles del Paraíso. Según el testimonio de su hijo, el hombre padecía insuficiencia venosa y trastorno bipolar, enfermedades por las que recibía tratamiento médico. Familiares ingresaron al inmueble después de que la persona encargada de su limpieza y medicación alertó que no respondía.

Las autoridades no observaron indicios de violencia a simple vista y el médico tratante será quien expida el certificado de defunción correspondiente. El cuerpo fue trasladado a una funeraria para su resguardo.

En ambos casos acudieron agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes dieron fe de los hechos e integraron las actuaciones correspondientes conforme a los protocolos establecidos.