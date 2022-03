Halla a su padre sin vida en su cama

El cuerpo sin vida del hombre, fue encontrado por una de sus hijas, que acudió en su busca porque no acudió a laborar

NUEVO LAREDO, TAM.- En el interior de su domicilio, un hombre falleció por causas naturales y su cuerpo fue encontrado por una de sus hijas, que fue a buscarlo porque no había salido a trabajar.

La persona fue identificada como Félix, quien estaba sin vida en la cama de su cuarto en su casa, localizada en la colonia Villas de San Miguel, al poniente de esta frontera.

El cuerpo sin vida del hombre, fue encontrado por una de sus hijas, que acudió en su busca porque no acudió a laborar y observaron que su vehículo estaba estacionado frente al domicilio.

La mujer señaló a las autoridades, que otra de sus hermanas le comentó que si no había visto a su padre, quien no había ido a trabajar y no respondía las llamadas telefónicas.

La fémina señaló que acudió a la casa de su padre y encontró todo cerrado, por lo que se metió por el hueco del aire acondicionado, subiendo a la habitación donde halló el cuerpo sin vida de su progenitor.

Agentes de la Policía Investigadora dieron fe de los hechos, ordenando el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.